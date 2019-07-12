【令和拉打】《幪面超人01》玩具圖流出！新騎士原來又係…

令和首騎《仮面ライダー01》（Kamen Rider Zero One）有玩具設計圖流出，果然是回到初心，基本型態是一隻黃色的蝗蟲。01將使用不同生物造型的Key Card轉換形態，甚至可升級為巨型機械人。

新超人變身不再講「輕先」根據基本變身器「飛電 Zero One Belt」上的介紹，01的變身叫Porgrise（原創英文，似乎由Progress及Rise組合而成，大意是進化及升級），基本黃色蝗蟲形態叫Rising Hopper，懂Rider的人就會知道，首位Rider 1號正是一位蝗蟲改造人，今次真真正正是回歸初心！

根據基本變身器「飛電 Zero One Belt」上的介紹，01的變身叫Porgrise。

玩智能證件變身

01可以使用智能證件型的Porgrise key轉換型態，暫時看到的形態已經有7款，比如Shooting Wolf，Flying Falcon、Biting Shark、Flaming Tiger、Freezing Bear……還有Punching Kong、Lightning Hornet等等。而最瘋狂是這款Breaking Mammoth，可以令01變成「超獸機神斷空我」……相似的機械人。此外連敵人騎士都已有樣睇，他是一個蠍子型Rider「Sting Scorpion」，變身口號為Forcerise。詳細介紹就等7月中官方記招後，再為大家報導。