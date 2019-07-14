地雷社《勇者戰機少女》玩後感：真的做到終極RPG宣言了嗎？

人氣美少女遊戲系列《戰機少女》新作《勇者戰機少女 世界啊，宇宙啊，刮目相看吧！！終極 RPG 宣言！！》（下稱戰機少女）中文版現已推出，到底這隻遊戲能否真的令人刮目相看，一洗「地雷社」的威名呢？恆仔玩完有以下感想...

在玩家之中Compile Heart有著「地雷社」的外號，因為Compile Heart的作品一直都有出色的人設和強大的配音陣容吸引玩家，但實際做出來的遊戲，遊戲性往往卻不怎麼樣以至有各種「奇芭」問題，因而有「地雷社」之名。因此之前公布今次這隻《勇者戰機少女》並不是由Compile Heart開發而是由法國遊戲工作室「Artisan Studios」操刀，不再是3D而是2D橫向，我也曾經期待過一下「地雷社」會不會終於可以交到一隻不地雷的作品出來，但結果...

遊戲很可愛，也只有很可愛

遊戲用Unity開發，2D美術的水準我認為是交足功課，人物模組相當精美，表情動作都很流暢自然，尤其是表情微細的變化做得相當出色；加上系列向來就非常強大的配音陣容（田中理恵、佐藤利奈、今井麻美、阿澄佳奈、高橋秋智等），大概看著這些美少女就是遊戲最大樂趣了。

ネプテューヌ的各種神情真的有可愛到

傲嬌了

但是一對去到戰鬥相關的動作表現就不太理想，攻擊招式動感不足，最過份是那個Dash，就像完全沒有做中間的動畫格數，Dash的過程就是站姿->衝刺中的動態模糊->回到站姿這樣三張根本不連續的畫，連一個完整的動作都算不上...但至少場景和角色表情神態的製作出色，總算是有些看點吧。

戰鬥系統設計不俗但數值平衝極差

遊戲系統方面一看就知道是致敬了Tri-Ace神作《北歐女神》（Valkyrie Profile，亦譯作《女神戰記》）；《勇者戰機少女》採用橫向地圖，觸碰畫面上的敵人就會進入戰鬥；若果在地圖中先制攻擊敵人（揮劍），就可以在有利的狀況下開始戰鬥。

《北歐女神》戰鬥畫面

戰鬥系統方面《勇者戰機少女》倒不是完全照搬《北歐女神》：雖然介面看上去十分接近，具體操作也和《北歐女神》一樣按下對應按鈕命令角色作出攻擊。但《北歐女神》的戰鬥是完全回合制的，而《勇者戰機少女》就另外花了點心思，將Final Fantasy式的ATB系列融合到戰鬥系統上去：戰鬥中會隨著時間累積AP（行動點數），消費AP就可以讓角色作出攻擊，而玩家可以在戰鬥前設定想用的攻擊技能以不同陣形（技能組合），應付不同特性的敵人。

個人認為這些設計其實並不差，但可惜Compile Heart系列遊戲的死症「數值調整」仍然建在；雖然團隊還很有心思地設計了屬性相剋、攻擊弱點屬性時可獲獎勵AP等系統，但基本上全程加速（按實L2）再隨便攻擊就能打倒敵人，始終玩不出《北歐女神》的戰鬥深度。

基本上遊戲的戰鬥就是以下感覺：

雖然有著以上各種「殘念」問題，但遊戲也不是全無優點，除了一開始提到非常可愛的角色造型以及模組之外，《戰機少女》系列傳統的大量遊戲梗依然健在，只要是玩遊戲比較多的人肯定會各種會心微笑，也大概是遊戲除美少女之外最令人享受的地方（按圖放大有趣對白）。劇情方面也屬於正常發揮。

糕喬名人的16連射XDDDDDD

+ 6 + 5 + 4

無論如何，《勇者戰機少女》有中文版可以加分，如果本身就喜歡《戰機少女》系列（雖然真Fans大概去年日版時已經玩過了）始終可以一玩。遊戲談不上十分出色，但至少不到地雷的級數，只是若說要作「令世界刮目相看」的「終極RPG宣言」，就似乎力有未逮了。