令和全新騎士正式亮相！《幪面超人ZERO ONE》發表會詳細情報

今（17）日中午東映召開了《假面騎士》（港譯: 幪面超人）系列新作的發表會，新作定名《假面騎士 ZERO ONE》。本作由高橋悠也擔綱劇本，新故事描述 AI 企業「飛電智慧（飛電インテリジェンス）」的新任社長「飛電或人」同時身為假面騎士 ZERO ONE，投身圍繞著 AI 技術所發生的一連串戰鬥。除了「飛電智慧」以外，「對人工智慧特務機關A.I.M.S.」所屬的不破諫／假面騎士巴爾漢（仮面ライダーバルカン）與刃唯阿／假面騎士巴爾基麗（仮面ライダーバルキリー），以及想讓 AI 機器人「ヒューマギア」失控的恐怖份子「滅亡迅雷.net」也參戰，三方互相角力的戰鬥將華麗開演。

本次的主角由高橋文哉演出，他覺得飛電或人是個情緒分別很明顯的角色，也相信 AI 機器人「ヒューマギア」與人類共存是很棒的一件事，這樣的或人身為假面騎士、更身為企業社長，他覺得自己的責任就是要保護這個城市的居民。說到首次擔當主演角色的心情時，高橋表示，直到今天的發表會他才有了實際擔綱主角的感覺，緊張得不得了，好像只能聽到自己的心跳聲而已。

（《假面騎士ZERO ONE》）

A.I.M.S.的隊長不破諫由岡田龍太郎演出，今天的發表會上也將裝備直接穿上台。不過與或人不同的是，不破認為 AI 一旦失控就只能破壞，否定 AI 與人類共存的想法。雖然富有正義感但與或人的立場卻是相對，岡田推薦觀眾們好好觀察戲中兩位角色的互動。

（《假面騎士ZERO ONE》）

飛電或人身邊的 AI 秘書「IS（イズ）」由鶴嶋乃愛演出，她透露公布試鏡結果時是她的生日，那天也變成人生中最開心的一個生日。而在飾演 IS 的過程中，覺得最困難的是不能表現出情緒的波動，但也因為 AI 是有學習機能的，隨著劇情推動大家也可以期待 IS 的成長。

本次《假面騎士 ZERO ONE》也推出史上第一位在劇集開頭就現出真身並變身的女性騎士，飾演刃唯阿／假面騎士巴爾基麗的井椼弘惠說一開始聽到自己的角色要變身嚇了一大跳，也說這些動作戲是她首度接觸，接下來的一年她會好好加油飾演這個聰明的角色。

（《假面騎士ZERO ONE》）

目前看起來是反派的勢力「滅亡迅雷.net」的「迅」由中川大輔演出，他說自己從一開始演戲就是以成為假面騎士為目標，能在這次的劇集中演出感到相當開心。對於迅這個角色，中川說「有像壞人角色一樣恐怖的一面，但平常就只是個孩子，精神年齡大概是五歲」。為了演出這個角色還特地到書店翻閱了心理學相關的書，想了解五歲小孩的思考究竟是什麼樣子，接下來在劇情中的表現十分讓人期待。

而身為「滅亡迅雷.net」司令塔的「滅」則由砂川脩彌演出，他表示「滅是一個很神秘的角色，為什麼做壞事、過去又經歷了什麼，還有與迅的關係變化都是值得大家注意的，希望大家也能好好看著滅亡迅雷.net 的兩人」。

（《假面騎士ZERO ONE》）

最後是由演出飛電智慧的副社長「福添准」一角的兒嶋一哉與大家問候。雖然優秀但卻萬年老二的福添，擔任副社長一職，他期待著或人的失敗，想讓自己一步登天，但對於公司的成功又相當喜悅，是一個情緒很複雜的角色。兒嶋說：「在觀眾看來可能是個討厭的傢伙，但這樣充滿人性的角色如果能成為大家心中的愛好就太好了。」

（《假面騎士ZERO ONE》）

這次擔任旁白的是聲優山寺宏一，AI 聲則由日高範子來擔綱（相信熟悉《心靈判官》的觀眾們這時應該會露出會心一笑）。在發表會的最後由高橋文哉現場展現了這一代《假面騎士ZERO ONE》的變身動作，最後也以他的一句話作結：「作為令和年的第一個騎士系列，我也想要讓這部作品配得上這個名號，會盡心盡力的演出，希望大家多多指教！」

（《假面騎士ZERO ONE》）

《假面騎士ZERO ONE》將於 9 月 1 日開播，主題曲的演唱人與追加演出名單將於日後發表。8 月 25 日還將舉行特別上映會，詳細消息請參照官網。

（《假面騎士ZERO ONE》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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