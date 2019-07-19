【京阿尼火災】社長八田英明痛心員工遇害：從未想過會有如此悲劇

千禧後日本最重要動畫工作室之一、盛產高質作品的「京都動畫」（京Ani／京阿尼）位於京都市伏見區的總公司兼第一工場昨日（7月18日）遭狂徒縱火，除了設施和重要資料完全付之一炬外，更造成嚴重傷亡。累積死亡人數已攀升至33人。社長八田英明今日（19日）會見傳媒時表示「肝腸寸斷」、「無法承受」，也說：「即使發夢，也不曾想過會有此等慘事發生」。

「#PrayForKyoani」京都動畫總公司兼第一工作室縱火案中，拘捕疑犯男子約41歲先於主建築1樓內噴濺電油縱火，引起爆炸。火勢迅速蔓延至2、3樓。即使當地消防部門全力撲火急救，火災仍造成逾40人輕重傷或情況未明，累計33人死亡。

早上前往現場檢證的京都動畫社長八田英明，在京都動畫總公司附近接受當地傳媒圍訪。據知他在火災發生後便馬上前往現場。「一開始還以為只是小火」八田說，抵達卻見到火場濃煙滾滾。「駕車亦無法接近，火勢猛烈至無法進入火場。現場消防員則問：『為什麼進不了3樓？』。總之就是一片慘況。」八田社長如此憶述。

京都動畫社長八田英明昨日（18日）已受傳媒訪問，表示對意外痛心，卻要對安全問題負責。他解釋平日公司的第一工作室需要員工拍門卡出入，只是當日剛巧有會議，為了方便訪客而取消門禁，沒預到發生憾事。（ 8 カンテレ新聞畫面，翻譯自鏡傳媒）

死者均為日本各地有志投身動畫業界的人士，八田社長深切遺憾，沉痛表示：「以如此形式斷送了未來的可能性，實在太遺憾，」、「不論對於敝公司還是業界而言都是極大的損失。每位都是優秀又出色的同伴。」是次事件中受害的員工以九州出身者佔多，京都動畫正安排地方供員工親屬及遺孀暫住。

要注意的是，京都動畫自數年前起已收到恐嚇信，大部份均是有着「不喜歡監督」或「表現手法差勁」等內容的匿名郵件。「主要都是對作品表達不滿，而沒有針對公司本身或員工自身的威脅」。八田社長亦表示從來沒有收過「抄襲了我的橋段」等內容的郵件或投訴。京都動畫亦已就恐嚇信問題多次向京都警署備案。後來京都動畫在總公司、工作室和官方商店等數處地方設置閉路電視作對策，但一直沒有發現可疑人物。

八田社長表示從來沒有收過「抄襲了我的橋段」等內容的郵件或投訴。京都動畫亦已就恐嚇信問題多次向京都警署備案。（日本電視新聞報導截圖）

慘痛的人命損失外，關於舊作的作畫和資料，八田社長表示幾乎全被燒毀：「全都不行了」、「電腦也全部壞了」、「損失數字相當慘重，詳細目前仍然未明」。至於員工身後事會否以合同葬禮形式舉行，亦未有定案。

目前京阿尼去向未明的失蹤幕後人員／導演：

石原立也（監督）

作品：《AIR》、《涼宮春日的憂鬱》、《Kanon》、《CLANNAD》、《中二病也想談戀愛》等。

石立太一（監督）

作品：《境界的彼方》、《紫羅蘭永恆花園》

武本康弘（監督）

作品：《小林家的龍女僕》、《涼宮春日的消失》

河浪榮作（監督）

作品：劇場版動畫《FREE! 男子游泳部 Timeless Medley- 約束》

西屋太志（監督）

作品：《聲之形》、劇場版動畫《吹響吧！上低音號～莉茲與青鳥～》