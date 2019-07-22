【動漫節2019】Hot Toys 5款新作　Iron man Mk 85戰損版最後至敬

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【動漫節2019】繼早前動漫4寶 Hot Toys限定人偶再推5款會場版，比如《終局之戰》戰損鐵甲奇俠、鋼鐵愛國者、1/4 強勢回歸蜘蛛俠、火箭、毒魔版死侍 Venompool！

1:6《復仇者聯盟4: 終局之戰》鐵甲奇俠Mark LXXXV (戰損版)

「I am Iron man！」Tony Stark最後一下彈指，救回全世界。東尼最後戰衣Mark 85將會再推出一個戰損版本，舊化上色和戰損刮痕和凹陷效果出色。頭雕由JC. Hong聯同GOX及E-Lee製作，強調打鬥後的瘀傷與血痕。而figure最大賣點是右手可換裝為Nano Gauntlet無限手套，上面的無限寶石更有LED閃燈！I Love You 3000，很想買一隻！（會場預訂額外族Holo Shield盾牌配件）（預訂價:  $2830）

《Avengers 4 終局之戰》戰損版Iron man Mk 85

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1:6《復仇者聯盟4: 終局之戰》Iron Patriot

一直沒有留意，在Civil War重傷的James Rhodey，原來在Endgame穿著的不是War machine裝甲，而是紅藍美國旗配色的新版本鋼鐵愛國者Iron Patriot裝甲。這款figure為Diecast系列合金作品，機體線條精密複雜，而金屬感配色亦比過去任何一隻War machine都要多層次。可能因為裝甲厚、武器多，這次Iron Patriot的訂價幾乎貼近3K，可見分量十足。(預訂價：$2830)

Hot Toys - A4 - Iron Patriot（HT圖片/01）

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1:4《蜘蛛俠: 強勢回歸》蜘蛛俠

HT過去推出過1：4大比例的Ironman和Batman，都是以大量裝甲細節位為賣點，今次轉戰《Spider-man Homecoming》，推出他們首款1：14蜘蛛俠，最大挑戰就是玩家會要求更多關節和高可動性的素體，這款body有多達31個可動關節，相信未來必定會再出其他服裝的Spidy吧？蜘蛛戰衣亦有更多表面細節，它使用高質彈性布材縫製，用多層滴膠及絲印製作各種細節，更與Studio HIVE合作，製作內置LED燈的禿鷹地台。（禿鷹地台DX版$3,980／一般地台版$3,580 無論那個版本，在會場訂朋再送仿全息影像控制器特別版珍藏配件）

早前HT官方流出一張圖片，是禿鷹Vulture的機械翼，原來正是這款1：4蜘蛛俠，Deluxe Version的特別地台。

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1:6《MARVEL: 超級爭霸戰》Venompool

來自格鬥遊戲內的角色，Venompool是由Venom毒魔與Deadpool死侍兩大暗黑英雄結合而成，figure身高特長，足有36.5cm，包膠body內內20個可動關節，既有肌肉、生物感，又不阻礙可動性。會場預訂加送咬牙切齒表情頭雕。 （預訂價: $2,580）

來自手機遊戲《MARVEL: 超級爭霸戰》，Venon與死侍合體的型態

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1:6《復仇者聯盟4: 終局之戰》火箭

《A4: 終局之戰》火箭Rocket換上新服裝，全隻均為重新雕製，新body提升手部、腿部和尾巴可動角度，新的咆哮表情頭雕亦更加精美，尤其要留意它的新戰衣，剪裁貼服細節多，更附送及Nano Gauntlet 紅色無限寶石手套！（預訂價:  $1,250）

《終局之戰》版本的火箭Rocket

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想買Hot Toys 5款【香港動漫電玩節2019】新作：《蜘蛛俠: 強勢回歸》 蜘蛛俠1:4比例珍藏人偶、《復仇者聯盟4: 終局之戰》鐵甲奇俠 Mark LXXXV (戰損版) 1:6比例合金珍藏人偶、電玩遊戲《MARVEL: 超級爭霸戰》Venompool 1:6比例珍藏人偶，以及珍藏版的《復仇者聯盟4: 終局之戰》Iron Patriot 1:6比例合金珍藏人偶和《復仇者聯盟4: 終局之戰》火箭1:6比例珍藏人偶。

今日起至7月23日可到以下網址登記抽籤 (https://ht.toys/8fM00)，幸運兒可在店方安排的時間，到會場排隊訂購。（各款figure派貨期不同）

 

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