Division 2 / 全境封鎖2 攻略：萬寧國家動物園　新槍分析

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【The Division 2 全境封鎖2 攻略】《Tom Clancy's The Division 2》（全境封鎖2）的TU5（Title Update 5）更新內容中，除了「白橡木營地」可以刷出奇特手套外，另一個新的主要任務「萬寧國家動物園」都是必須要完成，因為兩款全新武器：7號卡賓槍 及 斯通納輕突擊機槍 正等特工取得！

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「曼寧國家動物園」（National Zoo）為《The Division 2》（全境封鎖2）免費更新內容第一章「特區近郊：遠征隊」兩大主線任務的其中一個（另一個是「白橡木營地」（Camp White Oak ）），自羅斯福島一役後，流亡者領袖艾米琳（Emeline Shaw）逃到華盛頓近郊的曼寧國家動物園，於園內重新建立比羅斯福島守衛更森嚴的基地，特工遠征隊乘勝追擊，一舉殲滅剩餘的流亡者。這版建議玩家帶備狙擊槍，原因可在以下攻略要點中解釋。

國家動物園於華盛頓事件後荒廢，艾米琳從羅斯福島退到動物園建立基地，特工們須乘勝追擊。【Ubisoft】

萬寧國家動物園 攻略重點【點圖放大】

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7號卡賓槍：是一支比M4更好用的突擊步槍，槍速快、攻擊力中等（13-15K），但技能非常好用！可以在2次不按正方鍵補彈後，第三排子彈會自動加50%；如本身有30發，技能啟動後便有45發！建議加上增加子彈量彈匣，或改技能（加20%彈匣）同樣計算。

7號卡賓槍是一支比M4更好用的突擊步槍，，技能非常好用！

斯通納輕突擊機槍 ： 在白橡木營地亦可取得，屬中上級數，擁有大容量200發彈匣外，槍頭不能改動的「+5% 菁英傷害」滅聲器，在攻打8人副本「黑色時刻」行動中亦有幫助，提高殺王的攻擊力！建議加EXPS3瞄準器（+8% 菁英傷害）及用加子彈彈匣，最高加至300發（槍手Gunner +50 及 技能 +20% 彈匣量）。

斯通納輕突擊機槍屬中上級數，但擁有大容量彈匣及加強菁英傷害滅聲器。

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