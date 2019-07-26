醫院經營模擬策略遊戲《Two Point Hospital》家機版移植決定

Sega 於 2018 年 8 月在 PC 平台上推出並大受好評，讓玩家們來經營自己醫院的經營模擬策略遊戲《Two Point Hospital》，據官網最新更新情報指出，本作也將預定於 2019 年後半在海外 PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等家機平台推出！

《Two Point Hospital》為一款由過去曾在 Bullfrog 與 Lionhead 等人氣開發公司任職的「Mark Webley」與「Gary Carr」於 2016 年 5 月成立的英國 Two Point Studios 所製作，繼承 Bullfrog 於 1997 年在 PC 平台上推出，讓玩家們經營自己醫院的人氣經營策略名作《Theme Hospital》精神的全新醫院經營策略遊戲。



而在這次的家機版，不但將會把 PC 版內容完整收錄，也將會配合各平台操作進行優化調整，讓玩家們可以在自己的家機平台上，享受這款人氣醫院經營模擬策略遊戲豐富的策略經營樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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