iOS／Android《Pokémon Masters》手遊最新介紹影片公開

日本 DeNA 與 The Pokémon Company 共同製作，預定於 2019 年夏天在 iOS／Android 等手機平台推出的《Pokémon Masters》，再度於官方 YouTube 頻道公開六段遊戲最新情報介紹讓玩家們確認。另外，本作的事前登錄預約註冊也自即日起正式在 App Store／Google Play 啟動，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來申請註冊吧！

《Pokémon Masters》為一款網羅《寶可夢》系列人氣角色與寶可夢們登場，讓玩家們在新舞台人工島「帕希歐」，與自己的夥伴寶可夢組成「拍檔組合」（簡稱「拍組」），共同爭奪「世界寶可夢大師賽（WPM）」冠軍的全新冒險！

（《Pokémon Masters》）

同時遊戲中，還將會採用 3vs.3 的團體對戰玩法，玩家們可以從眾多登場訓練家當中挑選兩名與自己組隊，並活用與夥伴寶可夢共同施展的「拍組招式」、三隻寶可夢共同施展的「一起攻擊」等招式來打倒強敵，體驗最刺激火熱的寶可夢競技對戰！

而在這次官方所公開的影片部分，除了將會針對遊戲模式玩法進行介紹之外，還有戰鬥中寶可夢的招式與實際戰鬥玩法、拍組的編組與培育養成等各部分進行介紹（影片都會有中文字幕可以欣賞確認），想對本作實際玩法特色有更進一步了解的玩家們，不妨就趁現在趕快先來確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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