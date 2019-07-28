Switch《Astral Chain》8分鐘實機影片公開！白金工作室 x 桂正和

日本Platinum Games預定於2019年8月30日起在Nintendo Switch主機上推出，繁體中文版也將同步在台上市的動作新作《Astral Chain 異界鎖鏈》，官方特地公開長達八分半的最新遊戲內容介紹影片讓玩家們欣賞。

《Astral Chain》為一款由《惡魔獵人》製作人「神谷英樹」與《尼爾：自動人形》開發總監「田浦貴久」共同合作，並邀請知名漫畫家「桂正和」擔任角色設定的全新動作遊戲。在本作中，故事背景描述2043年隨著隕石落下，被稱為「Gate（門）」的小型蟲洞在世界各地出現，一群能將地上一切全部汙染，不但會對地球環境產生改變，甚至可以將人類變成被稱為「偏移體」的怪物，人類肉眼難以捕捉的侵略者「Chimera（嵌合體）」因此出現——

為了對抗來自蟲洞另一端「Chimera」的威脅，人類成立了對「Chimera」專屬警察特殊部隊「特務局 特殊災害對策課 Neuron」；而玩家們在遊戲中，則將扮演「Neuron」的搜查官，並使用專屬的生體兵器「Legion」武器來與敵人進行戰鬥！對本作有興趣的玩家們，也可以透過官方這次的介紹影片，先來確認本作的實機畫面與戰鬥特色，以及「Legion」的強化等要素，感受這款動作新作獨特爽快刺激的遊戲魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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