龍珠Z KAKAROT製作人及笛子魔童聲優動漫節現場配音魔貫光殺炮

擁有眾多人氣角色、風靡全球的經典少年漫畫《龍珠》一向是改編遊戲的熱門之選，將於明年初推出的《龍珠Z：KAKAROT》之製作人原良輔先生就借香港動漫節2019來港宣傳，最令人興奮是有「笛子魔童」的聲優「古川登志夫」一同來港登台！

原良輔製作人以一身龜派修行服的造型登場，非常有喜感，出場時引起台下一陣哄動。原良輔製作人在台上簡單介紹了遊戲的內容、玩法及特色；雖然遊戲名叫「KAKAROT」（悟空原本的名字），不過遊戲還有悟飯、笛子魔童和比達這另外三位可操作角色。

原良輔製作人和古川登志夫先生分別擺出龜波氣功和魔貫光殺炮的甫士 / 林卓恆攝

兩人亦在舞台上分享自己和《龍珠》有關的點滴，就像古川登志夫先生就表示自己當年在為《龍珠Z》配音時，其中一個印象最深刻的場景就是笛子魔童捨身為悟飯擋下敵人攻擊，盡顯師徒之情的一幕。然後製作人亦在台上展出《龍珠》原作者鳥山明的一段感想，表示此作不單將《龍珠》的世界觀全部濃縮於其中，更包含了連載中亦未曾提及的隱藏設定，表示玩家可在此遊戲中沉浸於《龍珠Z》的世界。

接下來原良輔製作人更在舞台上即場實機示範遊玩，展示了一段原創劇情，是笛子魔笛一人面對天津飯加餃子的戰鬥。而示範期間更有一段小插曲，就是古川登志夫先生即場配合畫面喝出笛子魔動的必殺技「魔貫光殺炮」，名聲優的演技技驚四座，儼然使得必殺技的震撼力提升數倍，台下觀眾報以一片喝彩之聲。

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原良輔製作人和古川登志夫先生與台下問答遊戲得獎者合照 / 林卓恆攝

舞台活動之後，原良輔製作人接受傳媒訪問，以下整理重點內容。

原良輔製作人表示今次《龍珠Z：KAKAROT》的理念為提供一個「超悟空體驗」；而今次採用了龍珠改編遊戲中比較少見的ARPG玩法，是由於《龍珠超》等新作品出現，使得《龍珠》粉絲又有增加的傾向，因此就想製作《龍珠Z》的作品給這些新加入的粉絲。同時亦考慮到不是所有玩家玩家都擅長動作遊戲，所以加入了角色扮演玩法，通過提升等級及進食「料理」等方式加強角色戰鬥力之後，面對敵人及Boss就會輕鬆得多。玩家亦可以自定義角色屬性值、技能及被動技能等項目，組合出自己擅長的戰鬥方式。

故事及劇情將以舊版《龍珠Z》動畫為基準改編，亦會加入一些原創劇情，主要是當時動畫版沒有描繪到的部份。《龍珠Z》在Fans之間評價非常高，亦有相當多名場面及名台詞，以現代遊戲的方式重新體驗一次這些名場面將會是非常有趣的體驗。而遊戲並非採用完全開放世界形式，而是隨著劇情進展每一段劇情都有各自的地方，但由於角色們都有飛行能力，所以這些地圖的面積都會比較大。

而遊戲亦會像一般PRG有著支線任務等探索內容以及釣魚等小遊戲系統。從示範圖片中所見悟空可使用自己的尾巴釣魚，但悟空的尾巴應該一早已經被剪掉了，為何這裡又可以用尾巴釣魚、其他角色又要怎麼釣魚，製作人表示在遊戲很早期就會分曉，這裡就先賣個關子，當作是給玩家的一個彩蛋。

《龍珠Z：KAKAROT》將於2020年初推出，平台為PS4。