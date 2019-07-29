【動漫迷福音】山田太郎當選參議員！ 主張創作自由、取消打格仔

日本於 7 月 21 日進行國會參議員改選，來自自由民主黨的山田太郎以高達 53 萬的高票確定當選，他當選的消息一傳出，全世界的動漫迷都為之興奮，因為他許多政策主張都獲得許多動漫迷的認同，也是吸引不少御宅族參與投票的關鍵因素。

山田太郎自 2012 年首次當選參議員，任內對於動漫畫的表現規範以及《限制兒童色情法》的改正法案中限制侵害動漫畫表達自由的部分反對，以及主張從《著作權法》非親告罪化對象中去除戲仿、二次創作作品，主張創作的自由性獲得民眾支持。雖然 2016 年以 29 萬票落選，他仍然對於海外盜版問題，侵害日本動漫權利的部分發聲，並透過 Youtube 和 Niconico 動畫等網站積極宣傳二次創作合法化等主張。

（Gamebase提供）

他曾在一次受訪中明確指出成人作品打馬賽克只會顯得更加色情，對人類來說性本來是理所當然的，現行法律對於這方面的定義與解是以不符合時代與人性，該政見引起大量動漫迷的注意，並在推特上迅速擴散。「那個反對打馬賽克的男人」也在日本以外的動漫迷當中留下深刻的印象。

（山田太郎個人網站）

7 月 21 日開票後即刻在推特宣布當選感言以外，並引用《七龍珠》裡面反派弗利沙的名言「我的戰鬥力是 53 萬」總結又立刻引發推特話題；但是 23 日的時候靜岡縣的選舉管理委員會發現計票錯誤，將山田太郎的票錯計到落選的另一位候選人「山本太郎」上，所以正式統計完後，山田太郎成為「戰鬥力 54 萬」的男人了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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