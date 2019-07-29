《Pokémon GO》GO火箭隊暗影小精靈活動 　解救毒氣雙子、阿柏蛇

美國 Niantic 營運中的手機 AR 大作《Pokémon GO》，之前曾經公開GO火箭隊即將帶領暗影寶可夢大舉入侵《Pokémon GO》世界，如今官方正式宣布，自 2019 年 7 月 26 日清晨起至 8 月 1 日為止為期一周時間，GO火箭隊暗影小精靈活動正式在台展開！

官方表示，在活動時間內，GO火箭隊與暗影小精靈大舉入侵世界各地的補給站，訓練員可在各地方隨機出現的變可補站附近發現GO火箭隊的蹤影並與他們進行手下對戰，在對戰中取得勝利後，各位就能拯救被GO火箭隊遺棄的暗影小精靈！

坎迪拉和維羅博士分析顯示。這些小精靈是因為GO火箭隊用不自然的方法進行強化，牠們的外表才會產生異狀，並做出不尋常的行為。此外，他們也發現沒有淨化過的暗影小精靈是不能交換的。「淨化」不僅能夠幫助暗影小精靈恢復成正常狀態，淨化後的小精靈還會對解救牠們的訓練員深懷感激，變得比原來更強大！

而隨著GO火箭隊暗影小精靈的登場，活動時間內也將會有異色的毒氣雙子或是阿柏蛇登場，而且孵蛋時「小哥達、阿柏蛇、穿山鼠、超音蝠、喵喵怪、鐵腕、小磁怪、爛泥怪、鬼斯、食夢獸、卡拉卡拉、毒氣雙子、黑暗鴉、狃拉、戴魯比、土狼犬」的孵化機率將會提高，和GO火箭隊相關的小精靈也將會在團體戰中登場，想入手這些小精靈與異色版毒氣雙子／阿柏蛇的訓練員可要好好把握！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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