【動漫節2019】SD高達G世代 火線縱橫舞　製作人訪問：請準備爆肝

PlayStation 在動漫電玩節 2019 台上請來多個遊戲製作人和聲優到來，27 日的《SD高達G世代火線縱橫》活動更吸引到大量的女粉絲到埸，原因正是《機動戰士高達 00》「Lockon」的聲優三木真一郎先生首次來港宣傳，現埸尖叫聲可謂震耳欲聾。

《SD高達G世代火線縱橫》雖然今次集中在 4 個作品之中，但由於是重現原作故事，所以故事的長度份量足夠，而外傳故事也補充了機體的數量。不過可惜的地方是，不會出現 4 個作品穿梭的劇情，玩家遊玩是就當作重溫一次這 4 套作品的故事吧。4 個作品分別是：《新機動戰記高達W》﹑《機動戰士高達 SEED》﹑《機動戰士高達 00》﹑《機動戰士高達 鐵血之孤兒》，這些都是非常熱門的作品，這次一同出現在《SD高達G世代火線縱橫》中應該可以滿足到不少玩家。

《SD高達G世代：火線縱橫》PS 舞台活動（陳錦洪 攝）

《SD高達G世代：火線縱橫》參戰作品名單：

（陳錦洪 攝）

《SD高達G世代火線縱橫》實機示範

製作人塚中健介先生為現埸的玩家示範了新作的遊戲畫面，戰棋的玩法當然不用多介紹，而今次在戰鬥中加入了大量動畫。以往只有指定的機體和角色對戰才有的特效和動畫，如今每一個角色都會有。招式效果也有明顯的強化，就算不是最強技能，也加入了多段效果，不再只是開一槍就結束。三木真一郎先生在現埸也多次為人氣角色「Lockon」配音，令埸內的女粉絲興奮歡呼，並笑言：「大家只要集中開《00》的部分就可以了」。

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其後亦和製作人塚中健介先生進行了訪問，進一步分享了《SD高達G世代火線縱橫》的情報，以下幫大家總結有關內容。

製作人塚中健介（右）訪問（陳錦洪 攝）

今次主要圍繞的作品只有 4 套，廣泛性的確比舊作低，但故事會更深入。而選擇這 4 套作品的原因是，多部高達作品中的熱門和較新的系列，而且新作不再由戰艦出擊，這 4 套作品的風格和戰鬥也比較吻合。

《SD高達G世代火線縱橫》最大的改動就是新加入的遊擊系統，小隊不再由戰艦中出動，機體的體力和能量會在回合中回復。塚中健介先生指，遊擊的靈活性較大，如果機體集中在同一地方，就比較容易回復體力，但分散的話就較易回復能量，玩家要考慮機體擺位，玩法比以往多變。而且遊擊都比較適合這 4 套作品，玩家能在玩法中體會到作品的特色。

除了遊擊戰外，今次也加入了「Ability」系統，地圖上會出現一些帶有「Ability」的敵人，只要打敗他就可以得到他身上的「Ability」，用來強化自己的機體。塚中健介先生表示，如果完成關卡的特定條件，就會出現隱藏的角色，他們會隨機帶有不同的「Ability」。如果大家想刷到想要的「Ability」，就要努力了。另外，《SD高達G世代：火線縱橫》的機體儲存空間足夠擺放遊戲內出現的機體，不會再出現需要選擇入手那一部機體的問題，所有機體都可以進入玩家的收納之內。