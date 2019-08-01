《Touhou Luna Nights》年內推Switch版　人氣角色琪露諾化身頭目

Team Ladybug 所開發，以人氣作《東方Project》為題材，在 PC Steam 平台上推出後大受好評的東方二次創作橫向卷軸類型動作遊戲《Touhou Luna Nights》，宣佈也將於 2019 年內在 Nintendo Switch 主機上移植推出！

《Touhou Luna Nights》為一款以人氣作《東方Project》為題材的 2D 探索型動作遊戲。在本作中，故事將會從由於紅魔館之主吸血鬼蕾米莉亞的惡作劇，女僕十六夜咲夜意外被傳送到一個與幻想鄉似是而非的異世界做為開端，面對這個未知的場所、未曾見過的妖怪，加上被封印的時之力，咲夜究竟該如何突破困境？而蕾米莉亞的真正目的又到底是……？

《Touhou Luna Nights》遊戲封面

在遊戲中，玩家們必須活用咲夜暫停時間的能力來進行闖關，打倒關卡上的敵人找出通關的線索，緊張刺激的動作闖關玩法與豐富的東方角色魅力，讓本作推出後大受好評，到六月就已經有銷售突破 10 萬套以上的驚人成績。

而在這次的 Switch 版中，除了將會把 PC 版內容完整收錄外，還將會收錄自《東方紅魔鄉》以來就一直受到許多玩家喜愛的冰之妖精人氣角色「琪露諾」（Cirno／チルノ）在本作中作為追加頭目身分登場，喜歡琪露諾的玩家們到時可別錯過！

在這次的 Switch 版中，收錄自《東方紅魔鄉》以來就一直受到許多玩家喜愛的冰之妖精人氣角色「琪露諾」（Cirno／チルノ）在本作中作為追加頭目身分登場。（《Touhou Luna Nights》遊戲截圖）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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