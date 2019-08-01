胡迪亂入《隻狼》成冷血殺手　安裝功能模組感受另類遊戲體驗

單機遊戲一般來說就是一次性的體驗，不過即便達成了各式各樣的高難度挑戰和成就，只要有模組客製化的空間在，這些作品往往就能夠帶來更多樣的遊玩體驗。而近期的絕佳例子便是好評佳作《隻狼》，該作在近期再度成了熱門話題之一，原因便是底下這項惡搞模組。

該模組為玩家 huckleberrypie 所製作，可以看到他直接將主角的外觀樣貌換成了《反斗奇兵》「胡迪」的模樣，將善良的玩具變冷血殺手，直接成了超越鬼娃卓奇（Chucky）的存在（？）。就上方的影片來看，該模組可說是做得相當成功，並未導致角色的整體動作出現違和感，唯一可惜的點大概就是並未採用淫賊胡迪風格樣貌（被揍）。

按圖看看「胡迪」作主角的《隻狼》↓↓↓

不過在使用該模組前，必須先行安裝另一個功能模組「Sekiro Mod Engine」，實裝後才能將「Sheriff Woody from Toy Story」模組應用在遊戲內，若各位本身也是《隻狼》的愛好者，且也正在尋找模組來增加另類體驗的話，嘗試此模組前還請多加注意。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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