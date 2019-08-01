《Darq》PC版下月登場　一人團隊打造新遊戲恐怖美術氣氛成焦點

獨自一個人在完全沒有任何遊戲開發相關知識和技能的狀況下，會需要多少時間才打造出一款遊戲呢？這項問題想必是沒有一個標準答案，但近期有位獨立開發者便依照自身的路程給出了他自己的答案，花費了他 3 年半以及後續付出近 10000 個工作小時後，他才在近期完成了他第一款遊戲，而該款作品便是《Darq》。

《Darq》是一個由獨立開發團隊 Unfold Games 所打造的恐怖冒險遊戲，玩家將扮演身陷於惡夢之中的男孩 Lloyd，雖然知道自己處於作夢狀態，但不管使用什麼樣的手段都無法喚醒自己，只能在惡夢中四處漫遊，善用「夢」的特性來扭轉重力突破障礙，設法找到脫離惡夢的方法。

+ 2

該款作品雖然還未正式上市，但隨著首部遊戲預告正式曝光展現了相當到位的恐怖氛圍、美術風格和遊戲機制，再加上為從零開始學起的單人開發團隊打造作品，直接成了近期的熱門話題之一。Unfold Games 表示自身開始著手製作該款作品時並不懂程式設計、遊戲設計以及模組製作等等技術，都是從開始著手製作《Darq》實從零開始學起，且即便到現在也還是再持續學習這些相關技術知識。

《Darq》目前還未正式推出，但已確立會在 8 月 15 號於 PC 平台釋出，而且根據 Steam 頁面所提供的資訊，遊戲也將支援檢體中文以及手把控制器遊玩選項。若各未對該作有興趣，也可至官方推特和 Discord 頻道追蹤相關資訊。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO