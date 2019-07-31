動漫節2019音樂祭．米倉千尋登台獻唱08小隊、封神演義主題曲

【香港動漫節2019】ACGHK其中一個重點環節當然是舞台活動，HEARTBEAT動漫音樂祭每年都有重量級動漫歌手登台演出，今年就有知名動漫歌手「米倉千尋」獻技，熱首多曲經典動漫歌曲。

只要是有點資歷的動漫迷都會識認「米倉千尋」這個名字，出道超過20年的她已經是動漫歌手中的大前輩級人馬；其出道作《機動戰士08小隊》的主題曲《暴雨中的光輝》（嵐の中で輝いて）是高達迷人無人不曉的神曲，《封神演義》的主題曲《WILL》也是廣為人知（筆者按：兩首歌詞都識背）。

原來上次米倉千尋到港已經是4年前了，米倉千尋亦在訪問中表示因為她很喜歡香港和中國，今次再訪港感覺就像是回到老家一樣。她更在上台上披露自己開始學習普通話半年，亦在台上分別以廣東話和普通話向台下觀眾打招乎。在台上她首先唱出《機動戰士08小隊》的片尾曲《10 Years After》，然後演唱真島浩的兩套作品《RAVE》聖石小子及《FAIRY TAIL》魔導少年之主題曲《BUTTERFLY KISS》及《約束の日》。演出最後以米倉千尋的兩首代表作，亦即上文提到的《WILL》及《暴雨中的光輝》作結，迎來最後的高潮。

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拿著「貓紙」在台上說普通話的米倉千尋。

演出結束後米倉千尋接受傳媒訪問，提到多年來最喜歡的作品，她表示始終是出道作《暴雨中的光輝》，因為當年她還是個學生，全因為這首歌才走上了歌手的道路，這首歌可說是自己的「原點」，所以一直都對自己有著特別的意義。

問到出道這麼多年有否遇上困難的事情，米倉千尋的回答頗有深意。她說「因為自己一直以來唱的歌曲都是較為陽光、颯爽的曲子，因此自己也必須以這種心情來演唱這些歌曲，不經不覺間自己整個人也都變得很正面，不會因為困難、難題而氣餒。」的確，人是很容易受藝術創作如文學、音樂等影響，很多人甚至會將流行歌歌詞當成人生哲理或做人宗旨的借鑑；音樂不論對聽眾還是對製作者、演出者，都可以是影響價值觀以至整個人生的元素。

然後續問「既然如此，會否想要嘗試一下其他路線呢？例如不同的歌曲風格等」，米倉千尋回答「已經有在試了！最近三四年開始唱美少女遊戲的歌曲，之前的《9-nine-ここのつここのかここのいろ》（筆者按：由Palette開發的18禁美少女遊戲，於2017年推出，當時在秋葉原掛了巨型宣傳海報，早一兩年有去秋葉原的讀者可能會見過）便是由我負責主題曲，原來美少女遊戲的歌曲和動畫歌有很大分別，這也算是一種嘗試不同的東西吧！」

最後問到會否有機會再來香港或是其他海外地區開個唱或是和其他歌手的合同演出等，fans們都很掛念10年前米倉千尋和石川智昌那場演唱會（ぼくらのFRIENDS，ED Production主辦）。她說如果不是香港的話，其實近年都有在中國等地參加活動和演出，如果有機會在香港再開個唱，當然想出演。希望很有再有機會在香港欣賞到米倉千尋的演出！