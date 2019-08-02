《銀魂》新動晝電影發表．432頁激厚fan book豪華動畫設定集發售

《銀魂》漫畫已壽終正寢，不過依然有新動作。除發售漫畫最終卷和432頁的Fan Book《廣侍苑》，BANDAI香港網店今起亦開訂動畫版豪華資料設定集【下巻 魂箱】，而動畫版的大結局就將會製作成劇場版電影！上映日期未定！