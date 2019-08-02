《銀魂》新動晝電影發表．432頁激厚fan book豪華動畫設定集發售

撰文：鍾世傑
最後更新日期：
《銀魂》漫畫已壽終正寢，不過依然有新動作。除發售漫畫最終卷和432頁的Fan Book《廣侍苑》，BANDAI香港網店今起亦開訂動畫版豪華資料設定集【下巻 魂箱】，而動畫版的大結局就將會製作成劇場版電影！上映日期未定！
劇場版動畫新作決定
暫時《銀魂》動畫電影第3作的製作發表只限twitter，並未有預告片，不過官方巧妙地將19年3月電視動畫《銀魂》的預告截圖放在一起，所以估計故事仍會關於阿銀、阿桂、高杉跟師傅吉田松陽（虛）的最終決戰？筆者就其實想要一個搞笑開心的電影，多過說教度過重的打打殺殺劇情了。
圖片來源：アニメ銀魂 @gintamamovie
8月2日三刊齊發
除了《銀魂》漫畫最終一本77卷，同日還有432頁的Fan Book《広侍苑》，名稱其實惡搞日本知名辞典《広辞苑》，內有128彩頁，50音銀魂用語，以及首度公開的空知英秋草稿，期待也推出中文版吧。而動畫《銀魂》的豪華資料設定集【下巻 魂箱】（全日文）亦可同日在BANDAI網店訂購，內容包括動畫設定、插圖、開場與結尾動畫原畫、還附動畫配音台本、廣播劇CD、布製插畫海報和特製紙模型。
《銀魂》漫畫版推出432頁的Fan Book《広侍苑》。（圖片來源：amazon）
《銀魂》七十七巻是漫畫最後一本單行本，8月2日發售日文版，港版發售日未定。（圖片來源：AMAZON）
動畫《銀魂》的豪華資料設定集【下巻 魂箱】（全日文）亦可同日在BANDAI網店訂購。（圖片來源：P-BANDAI HK)）