重溫經典！ 初代《Diablo》暗黑破壞神網頁版 Browser即開免費玩

相信只要有打機的朋友都會聽過《暗黑破壞神》（Diablo）系列，當年《Diablo II》在香港受歡迎程度幾近瘋狂；如果想一試這個知名遊戲系列的原點現在便是機會，只需要網路連線和一個瀏覽器。

《暗黑破壞神》（Diablo）是暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）在1996推出的動作RPG遊戲，以斜45度角top-down視點、流暢的動作RPG玩法、隨機生成地圖、黑暗的遊戲氛圍、出色的背景音樂、優秀的劇情以及刷裝打寶玩法廣受玩家及評論家好評。後來推出的續作《Diablo II》更是風靡全球，當年在香港，經常都可以見到有人在網吧通宵達旦狂玩《Diablo II》，就是為了刷出理想的裝備。

而今次外國工作室Rivsoft將元祖Diablo搬上網頁，只要用瀏覽器打開網頁即可免費玩；其實就是當年的試玩版（當時叫Shareware），在初代的三個職業戰士（Warrior）、遊俠（Rouge）及法師（Sorcerer）中只能選戰士，亦只可以遊玩首兩個地圖，但已經很足夠讓人體驗這經典遊戲系列的第一作了。

不知道多少年沒見過Blizzard North的Logo了（開發暗黑破壞神的工作室，在遊戲推出前被Blizzard收購，已在2005年解散），懷念呀...

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如果玩家已經在GOG.com（Good Old Game）購買了初代《Diablo》的話以至擁有實體版初代《Diablo》的話，可以在網頁版上玩到完整遊戲！只要在你電腦中尋找「 DIABDAT.MPQ」（如果你是在GOG買的話，檔案會在安裝遊戲的目錄中；如果是實體版的話則可能在遊戲光碟中），然後將此檔案拖放到網頁版Diablo，即可以解鎖完整遊戲。

老實說筆者也不夠老，接觸《Diablo》時已經是《Diablo II》的資料片「毀滅之王」了，初代Diablo真的沒有玩過，可以趁此機會玩玩舊遊戲。而且用瀏覽器打開即玩實在太方便，在公司「吞pot」又多了一個選擇（編按：吞pot被捉到的話後果自負）。順帶一提初代《Diablo》在GOG.com上售10美元，有興趣玩懷舊遊戲不妨入手。

《Diablo》網頁版網址

GOG.com上的《Diablo》