《Ooblets》與EGS合作成獨佔作品惹熱議　官方回應成「關公災難」

《Ooblets》是一款由兩人規模的獨立開發團隊 Glumberland 所打造的作品，在 2017 年 E3 展初次曝光後便靠著模擬農場、戰寵收集、城鎮生活搭上可愛的美術風格成了當時的熱門話題之一，也預告了將會在 2018 年於 PC Steam 以及 Xbox One 平台上推出。

遊戲直至 2019 年都還處於開發階段，不過近期它也成了近期的熱門話題之一，因為《Ooblets》也接受了 Epic Games Store（EGS）的合作，簽約加入了其旗下的獨佔作品行列。Glumberland 接下 Epic Games 獨佔合作的動機與多數獨立開發團隊比起來沒有太大的差別，都是為了確保工作室得以存活，並讓遊戲能夠以更加的狀態登場，在這部分並未受到太大的抨擊。

Glumberland 解釋團隊為何選擇接下 EGS 獨佔合作的選擇，少了錢的煩惱便可更加專注在開發上。（《Ooblets》官網截圖）

不過對於玩家抗拒 Epic Games 一事的想法就招來了不少玩家的不滿，認為多一個數位平台的選項，就像電視多了一個頻道要轉一樣，並沒有那麼困難；而他們也表示玩家只是想找某些點來宣洩怒氣，與其將力氣花在微不足道的Epic 獨佔遊戲小事上，還不如放在關注氣候變遷和人權議題等重要議題上，表示玩家沒有真的好好想過這件事。而這類說詞態度被網友視為無禮且自以為是的發言，直接引來了玩家的撻伐。

《Ooblets》在開發期間並未採用 Kickstarter 這類網站來募資，而是在 Patreon 上以開發成員個人名義以及每個月定期收取玩家捐款的形式來獲取開發資金，而他們也沒有達到何項捐款等級的玩家可保證獲得遊戲成品這類相關設定，因此選擇加入 EGS 獨佔行列的他們並沒有募資者要求退款或取消預購表達抗議的問題存在。

雖然《Ooblets》的 Patreon 定期捐款者數量經過此次事件後出現了下降的趨勢，但至今還是有超過一千多名的捐款者存在。而隨著開發團隊簽下了 EGS 獨佔合約後，他們也在官方 Discord 頻道上直接表明已不再需要 Patreon 捐款者的資金，看來即便全部的捐款者都取消資助意願，也比不上 Epic Games 所給予的簽約金額，而這樣的發言也令部分玩家感到心寒。

筆者對於獨立遊戲為了求生存而選擇與 Epic Games 簽下獨佔合約並沒有太大的意見，且開發團隊原先就沒有開放預購或是保證資助者會獲得遊戲，因此這樣的作法並沒有什麼問題。但若下次還要觸碰 Epic Games 相關的話題，建議還是注重一下用詞並尊重一下玩家的看法，而 EGS 獨佔策略對 PC 玩家來說並不是件小事，若成了未來的慣例，對整個產業來說想必會是個不小的衝擊。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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