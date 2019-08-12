與汙穢魔物戰鬥冒險　2D動作RPG《Children of Morta》19年尾發售

波蘭 11 bit Studios 預定於 PC／PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出，Dead Mage 開發製作的 2D 動作 RPG《Children of Morta》，官方正式宣布 PC 版將決定於 2019 年 9 月 13 日、PS4／Xbox One／Switch 等家機版將決定於 10 月 5 日推出上市。

《Children of Morta》為一款由之前曾開發製作人氣橫向卷軸動作遊戲《Tale of Ronin》的 Dead Mage 全新打造，主打獨特手繪美術風格，描述代代守護聖山「Morta」的「Bergson」家族冒險故事，讓玩家們活用「Bergson」家族成員各自不同的能力來進行冒險與戰鬥的動作 RPG 遊戲。

在遊戲中，「Bergson」家族的六名成員各自擁有「預言者」、「鍛冶職人」等各式各樣不同的能力，玩家們可以活用他們各自不同的能力，來與不斷湧出的「魔之汙穢」怪物們進行戰鬥，並在戰鬥冒險過程，更加深入「Bergson」家族各自的糾葛與羈絆。同時遊戲中這個世界由於受到魔氣侵蝕，因此時時刻刻都在不斷改變，就算是相同的場所，也會因為時間不同而有迥然不同的模樣，玩家們也可以來多加探索，盡情享受本作獨特的冒險樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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