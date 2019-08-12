《GRIS》iOS版月內推出　超唯美藝術冒險遊戲邊玩邊欣賞

遊戲動漫
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遊戲不一定要有藝術性，但能在遊戲中體現藝術性的作品總是令人讚嘆。如果你喜歡這類遊戲，又或追求一場浪漫的體驗，就不要錯過即將移植到iOS的《GRIS》。

《GRIS》是一個平面冒險遊戲，玩家扮演一位充滿希望的小姑娘，踏上旅途在世界中探險。這個遊戲幾乎沒有文字，卻令一切顯得更有詩意：它唯美的程度，基本上隨便任何一個畫面截圖下來，都是一張最精美最如詩似畫的電腦 / 手機wallpaper。

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玩《GRIS》就是一場完全沉浸式體驗。如果以遊戲性或解謎難度來說，《GRIS》無疑是偏低的，以至於在遊戲中玩家不會遇上任何危險，不會死亡也不會gameover。但它也確實應該被造得較直感和簡單：因為遊戲裡由畫面、音樂、鏡頭運用、整體氣氛到一切細節都那麼優美，其色調和筆觸更有少許法國漫畫大師尚．吉羅的影子；玩家在遊玩的過程中會自然地漸漸為遊戲營造的氣氛所吸引，浸沉在它的世界觀之中。但若果在這時突然遇上一個難解的謎題令人「卡關」，便會令玩家從沉浸感中抽離，用較為地道的講法就是「咩mood都無晒」了。如此來看，將難度調得較為簡單，令玩家可以流暢地在游走世界各處，才是最適合《GRIS》的表現方式。

遊戲在去年12月於Steam和Switch上推出，現在來到了iOS，將於8月22日上架，定價4.99美元，比Steam版還要便宜。不過無論在哪個平台玩也好，最緊要是打開音效來玩，如果能戴著耳機就更好。

《GRIS》的Steam商店頁面

《GRIS》的Nintendo eShop頁面

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