《Romancing Saga復活邪神3》重製版將於TGS東京電玩展公布詳情

日本Square Enix預定於2019年在PS4／Nintendo Switch／Xbox One／WIN10／PC Steam／PS Vita／iOS／Android等平台推出的人氣 RPG《Romancing Saga復活邪神3》（ロマンシングサガ3）HD重製版，製作人「河津秋敏」特地於官方Twitter上公開最新訊息讓玩家們知道！

本作為一款將過去官方於1995年在SFC主機上推出，主打高自由度冒險，讓玩家們從八名主角中選擇其一來進行故事，並依照玩家自己的喜好來進行戰鬥冒險，開創屬於自己「魔王／聖王」之外全新未來的人氣RPG《復活邪神3》重新移植推出的HD重製版。

《復活邪神3》HD重製版進行發售前最終調整。（《復活邪神3》HD重製版宣傳圖片）

據製作人「河津秋敏」於Twitter上表示，目前本作正在進行最終調整中，預定將於9月即將到來的東京電玩展TGS 2019中公開最新詳細情報。同時，為了盡可能讓玩家們貼近當初SFC版那樣的遊戲體驗與樂趣，因此在這次的三代HD重製版中，將不會像之前在PS2主機上推出的一代重製版《復活邪神～吟遊詩人之歌～》那樣進行大幅的追加與變更，對於渴望追加新要素的玩家們來說可能會覺得可惜也說不定。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO