派私人調查員闖YouTuber住處？玩家發起拒買《Borderlands 3》

SupMatto是一位專注於《邊緣禁地（Borderlands）》系列的YouTuber，主要都是在介紹遊戲內的各種玩法技巧和攻略，但因曾多次釋出多個準確且官方未曾公布的《邊緣禁地3（Borderlands 3）》消息而獲得了不小的關注度。不過近期不少玩家注意到該位YouTuber的影片更新時程出現異常，不但近2個禮拜沒推出新影片，其所擁有的Discord頻道以及推特帳後都相繼關閉，就在玩家好奇發生了什麼事時，SupMatto也終於在近期發佈了新的影片來說明當前狀況。

該位YouTuber表示Take-Two Interactive旗下的2K Games以侵犯著作權為由，總計檢舉（Copyright Strikes）7次其頻道上的創作影片，隨後不知是YouTube駁回檢舉還是Take-Two撤回，目前僅剩一項侵影片檢舉依然存在。但在7月25號時，Take-Two也派遣兩位私人調查員擅闖其住處，並詢問其YouTube頻道所曝光的《邊緣禁地3（Borderlands 3）》等相關洩露資訊來源。

SupMatto多部影片遭到2K Games以侵犯著作權為由進行檢舉（Copyright Strikes）

而根據SupMatto的說明，這些資訊來源並不是他，且也沒有到駭客竊取資料的地步，單純只是跟著一群粉絲發現《邊緣禁地3》的官方Twitch擴充功能ECHOcast介紹影片中所秀出的Twitch帳號，並藉此進行追朔，進而查到其他57個疑似是隸屬於Take-Two Interactive旗下的非公開測試實況帳號，而他們所做的便是訂閱這些頻道來持續關注可能的《邊緣禁地3》未公布相關資訊。

這些Twitch帳號所做的都是私人實況，即便訂閱者獲得直撥通知，他們也無法直接看到實況的內容，但他們透過不斷重新刷新頁面的方式來更新實況的靜態首圖，藉此來窺視潛在的重點資訊並進行截圖並擴散至其他遊戲社群平台上，SupMatto則是將這些資訊並整理成頻道創作。（點圖看清事件來龍去脈▼▼▼）

而他隨後也自行在LinkedIn上確認這些調查員確實受雇於Take-Two，而調查員離去約20分鐘後，自身的Discord帳號以及伺服器便遭到官方以販賣或提倡作弊程式和非法帳號等行為作為理由而封鎖。SupMatto強調自身並沒有在Discord上做這些事，但官方並未提供任何的相關資訊或是證據，他也無法得知為何方所提出的檢舉。

隸屬於Take-Two旗下的2K Games也在近期發佈相關聲明，證實確實有派出私人調查員，並表示Take-Two與2K都相當重視遊戲資訊的安全以及保密性，而他們是依據長達10個月的調查結果來斷定，確認SupMatto過去便透過洩漏機密資訊、侵犯著作權和違反相關政策來盈利，並表示SupMatto所釋出的解釋影片給予了不完整且不實的資訊，強調該YouTuber有多項違法行為，也對許多期待《邊緣禁地3》的玩家和內容創作者造成了負面的影響，不過他們當前還未打算走法律途徑。

SupMatto在影片最後也表示，經歷此次的事件後以不知道自己的《邊緣禁地》系列之路還有什麼未來可言，他也不知道下一步該往何處發展，僅表示想花點時間沉靜下來並遠離《邊緣禁地》，等到9月後再看自身的狀況來決定接下來該怎麼走。

部分玩家認為SupMatto的所作所為並沒有錯也無違法的跡象，認定資訊洩漏問題是官方並未控管好所導致，而這些資訊也是取自於公開展示的實況靜態首圖，即便要追究也是與Twitch提出反應，而非透過私人調查員和YouTube頻道檢舉等手段對該YouTuber進行打壓，而這類玩家除了出面聲援SupMatto外，也發起了拒買《邊緣禁地3》的抗議活動。（點圖看清事件來龍去脈▼▼▼）

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不過也有另一派玩家認為SupMatto並非全然無辜，因為部分傳言也透露該位YouTuber運用了這些《邊緣禁地3》資訊作為營利手段，吸引玩家以每個月$5的花費加入其YouTube頻道會員，獲取進入其個人Discord群組的資格，進而取得更多未公開的《邊緣禁地3》相關資訊。雖然這項謠言是否為真還無法確立，但就Discord官方封鎖其個人帳號和群組來看，或許是確實掌握到了相關證據也說不定。

拒買《邊緣禁地3》的抗議活動也引起了其他玩家的反對，一方面是認為洩漏尚未正式曝光的遊戲資訊是不可取的行為，且因此受到直接衝擊的會是與此事毫無關聯的開發團隊，對遊戲的整體發展來說並無任何好處。至於SupMatto是否真是無辜，還是犯下了滔天大罪，恐怕都只有看Take-Two是否要採取法律途徑才能確立了？

Y'all can #boycottborderlands3 all you want over this but ima be in line day 1 anyway like pic.twitter.com/Mu2NAEax0b — HNIC (@ChickenThotPiez) 2019年8月7日

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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