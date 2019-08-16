Small Worlds Tokyo日本EVA迷你小人國　入住1/80第3新東京市

遊戲動漫
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在世界各地都有不少人喜愛Miniature Scale Model微型/迷你比例模型，更有很多主題公園Miniature Park像台灣小人國、北京世界公園、奧地利迷你世界、比利時迷你歐洲等等。今次就輪到日本建設「Small Worlds Tokyo」，一個日本最大的室內迷你主題公園。第一彈更由大家熟悉的EVA新世紀福音戰士做主題，迷你還原第3新東京市等地。

Small Worlds Tokyo是預定在2020年才開幕，不過事前就舉行一個「住民權 Figure Program」的計劃。可以付出19,800 Yen（大人）/17,600 Yen（18歲以下）並預約，將自己用3D Scan來製作成迷你模型，「入住」（設置）在這迷你的第3新東京市，到時正式公開就可展出至2021年3月。而且計劃亦包含了可進場視察製作中的EVA地區、年間Passport、開幕前預覽等。

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年間Passport（Small Worlds Tokyo/Khara）

EVA的展區預計是以1/80 Scale呈現，有第3新東京市、新劇場版的舊市街地、EVA格納庫等場景。使用超過23,000個LED燈，亦使用IoT技術製作出會移動的機關，像是初號機出擊、第3新東京市昇起、使徒來襲、砲火迎擊等等。EVA區的「第3新東京市」及「EVA格納庫」只是Small Worlds Tokyo的其中兩區，預計還會有迷你的「美少女戰士主題」、「關西國際機場」、「世界之街」、「東京」、「Space Center」的區域。看來 2020 年除了看東京奧運、看 EVA 新劇場版 Final 之外，又多一項任務了。

已公布亦會有美少女戰士區，圖右看到禮服蒙面俠（Small Worlds Tokyo/武內直子）

官方網站：https://smallworlds-eva.jp/

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