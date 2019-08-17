《泡泡龍》系列最新作《Bubble Bobble 4 Friends》正式公開！

ININ Games宣布，預定於2019年11月19日在歐洲、2020年第1四半期在北美Nintendo Switch主機推出人氣動作遊戲《Bubble Bobble 泡泡龍》系列最新作《Bubble Bobble 4 Friends》與玩家們見面。

《Bubble Bobble 泡泡龍》為日本Taito所開發，讓玩家們操縱「Bub／Bob」兩隻可愛的恐龍兄弟，在關卡上吐出泡泡來將敵人包住並踩破泡泡以打倒敵人，藉此來進行關卡攻略的人氣動作遊戲。而在這次的系列最新作中，他們將再度回歸，與玩家們一起享受更加刺激的3D關卡上對抗邪惡魔法師「Baron von Blubba」！

《Bubble Bobble 泡泡龍》為日本Taito所開發。（《Bubble Bobble 4 Friends》宣傳圖片）

同時在這次遊戲中，還將會支援最多四人協力同樂的設計，讓玩家們可以與朋友一起攻略各式關卡強敵，享受更加刺激火熱的《泡泡龍》闖關樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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