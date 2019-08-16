《賭博默示錄 遊戲終局》最後一局開始了！原創劇本會是什麼結局

由福本伸行原作漫畫改編的真人電影《賭博默示錄 遊戲終局（暫譯，カイジ ファイナルゲーム）》，官方日前（15）公佈了特報影像。

《賭博默示錄 遊戲終局》（暫譯，カイジ ファイナルゲーム）明年1月10日日本上映，是原作福本老師以原創劇本展開的故事，包括四個原創遊戲「巴比倫之塔」、「最後的審判」、「Dream Jump」、「黃金猜拳」的登場，相信喜歡這個系列的粉絲應該相當期待內容究竟為何。本次釋出的特報影像，由藤原龍也演出的開司也接連不斷吐出各位熟悉的台詞。

漫畫改編的真人電影《賭博默示錄 遊戲終局》明年1/10於日本上映。（《賭博默示錄 遊戲終局》海報）

《賭博默示錄》系列是從1996年起在Young Magazine連載的作品，描述一位自甘墮落的青年「開司」藉由賭博讓自己從負債地獄中重生的故事。在這部原創劇情為主的最新電影中，除了藤原龍也以外，還加入了福士蒼汰、關水渚、新田真劍佑、吉田鋼太郎等實力派演員。

《賭博默示錄 遊戲終局》除了藤原龍也以外，還加入了福士蒼汰、關水渚、新田真劍佑、吉田鋼太郎等實力派演員。（《賭博默示錄 遊戲終局》宣傳照）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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