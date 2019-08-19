【MHW ICEBORNE】疑似魔物ICON圖片流出　有雷狼龍、鏖魔角龍！？

隨著Monster Hunter World ICEBORNE（魔物獵人 ICEBORNE）大型資料片快將推出，網絡上也越來越多流出。近日就再有一張疑似是魔物ICON的圖片流出，但那究竟是真的流出還是網民自製假圖？

在網絡上流出一張MHW ICEBORNE的魔物圖片，從圖片中可看到ICEBORNE的14種魔物，包括迅龍、轟龍、斬龍、冰咒龍等。而值得留意的是圖片中還有黑麒麟、雷狼龍，甚至是鏖魔角龍的ICON。圖片最早出現於一個韓國網站，後來有外國人放在Twitter上面 自稱從Capcom取得。

疑似流出圖片

黑麒麟、或者叫冰麒麟早在4G時出現過，由MHW推出至今一直在傳聞

ICEBORNE的魔物ICON其實已經很大程度上的公開，用來製作精品，例如E-CAPCOM在販賣中的吊飾COLLECTION，連新公布的瘴氣之谷斬龍亞種（下圖第3個），以及慘爪龍亞種兇爪龍都有。另一方面日本PlayStation也曾使用過ICON，所以流出圖片有大半已經是公開情報。

至於大家最關注的雷狼龍方面，其實月前已經有疑似外洩的圖片，可以看到ICON與舊世代的雷狼龍有大分別，設計的完成度非常高，不過當時還難以判別真偽。

直到早前有日本人從晴空塔買到Monster Hunter曲奇餅，當中有著系列歷來的魔物ICON，像千刃龍、海龍都有。因為只是Monster Hunter 系列曲奇，它們並不代表會在 ICEBORNE 中出現，但當中的雷狼龍卻可以看到使用了新的設計，與上圖的外型一樣（顏色為黑色應該只是方便印刷，並非亞種）。令雷狼龍出現的可信度大增。

+ 3 + 2

今次疑似流出圖片的另一爆點還有最尾一行第二隻的魔物，此ICON正正是MHXX的「二名」鏖魔角龍。可以看到它的ICON是從MHW的角龍ICON修改，顏色變更及左角變成鉗狀，情況有點像黑麒麟將雷電變為冰塊的方式。

如果有打過此鏖魔角龍應該知道牠如何恐怖，牠與天彗龍並稱MHXX雙壁，有比「暴走」更變態的「狂暴走狀態」，更是二名魔物中最強的存在。一下子空降一隻最變態的魔物來MHW，而且還是完全不同的「二名」，這一部份實在難以令人相信。加上疑似流出圖片的Size及解像度不一，個人比較相信它是從部份真圖、部份假圖中東拉西拼出來，並不完全可信。