【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：鉄槌下シ

鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦 / ONINAKI）有三個難度選擇（不影響劇情），而最難的「Maniac」有相當難度；宅民黨製作一系列Maniac難度下的鬼哭邦Boss攻略，首先有遊戲第一隻Boss「鉄槌下シ」，希望幫到像筆者一樣喜歡挑戰但又不幸「卡關」的玩家。

遊戲第一隻Boss「鉄槌下シ」，可能是全遊戲最難的Boss（Maniac / Hard模式下）：首先這隻Boss攻擊力相當高，一招可打30~50血，被打中三四次就會Gameover；而玩家沒有等級和裝備攻擊力非常有限，要打很久才能擊倒Boss，整個過程中稍一大意就會被連擊GG。（過關那次足足打了5分鐘）

建議全程用開戰前入手的長槍鬼人「ザーフ」來戰鬥，雖然長槍攻擊力比劍低，但能較好應對Boss各種攻擊，打起來比劍容易得多。另外亦建議全程留在幽世以獲得必定爆擊的效果；最後就是鬼哭化不要在一開始就使用，因為玩家本身攻擊力已很低，非常需要同調值提升攻擊的效果，可將鬼哭化留到尾段爆發斬殺。還有就是HP低於一半就要馬上回復。

Boss攻擊及對應方法：

梅花樁插地腳：

威力極高，插一下30，而且很容易因為硬直而連食兩三次；幸好這招判定不大，利用長槍普攻的移動邊打邊閃很方便，有意識地避開腳尖就問題不大。

追蹤飛彈：

威脅最大的一招，追蹤性能高得離普，一發扣14，而只要中了一發後就會因為硬直令到之後的飛彈都中，硬食6發的話會被扣7成血量，非常危險。幸好起手很易判斷，Boss出飛彈前一定會先自轉小跳一下，然後背部的發射口會降下來（同時有音效），一見/聽到就知飛彈要來了。

迴避方法有兩個，一個是跑得遠遠的，一定距離外飛彈會失去誘導，然後往橫移動便避開。不過較好的方法是見到Boss準備放飛彈時跑進boss腳下，在飛彈快命中時使用長槍的主動技「ミーティア」（龍騎跳），這招龍騎跳由開始施展到落地之前均為無敵狀態，可完美迴避飛彈同時攻擊。還有是如果真的避不開或者技能在CD就馬上「跳起」，在空中只會中一發飛彈然後倒地無敵避開其他；站在地上的話就會硬食6發。

大石壓死蟹：

ARPG中經常出現的攻擊，就是Boss跳起再踩下來，看準時機跳開便可，注意是要Boss快壓下來之前，太早跳也會中招。

大鐵鎚轟擊：

舉起右手蓄力再轟往地面，造成極大範圍爆風，攻擊力非常高不過起手很慢（還有音效提示），想安全的話一見到Boss舉手躲到遠遠的即可；熟練的可以跳起避開爆風再攻擊，但注意不要太快出手不然會自己撞入爆風裡中招。

原地自轉：

Boss HP在一半以下會開始出原地自轉，這招起手頗快，加上高攻擊力+360度全方位判定相當嘔心；因此在Boss一半血以下就要經常留意其左手的動作，見到牠舉起左手就要收招走人；可活用長槍普攻的慣性移動或者跳起攻擊作迴避。

以下通關影片，別看著以為很簡單，打了個多小時才成功：

最後是基本法則：練功！

ARPG比較親民地方是可以練等，如果發現Boss太難，最簡單的方法是先去升等和強化武器（筆者3LV就去打是有點勉強了）；有時Boss太難打可能是因為衝得太快等級裝備沒有跟上，練一下之後就會發現難度正常多了。就如這隻Boss，實在打不到的話就刷到LV5甚至6再來挑戰吧。