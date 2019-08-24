【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：飛ビ十翅

遊戲動漫
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鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦 / ONINAKI）有三個難度選擇（不影響劇情），而最難的「Maniac」有相當難度；宅民黨現製作一系列Maniac難度下的鬼哭邦Boss攻略，本文講解第二隻Boss「飛ビ十翅」（大甲蟲），希望幫到像筆者一樣喜歡挑戰但又不幸「卡關」的玩家。

大甲蟲（飛ビ十翅）比起第一隻Boss「鉄槌下シ」要簡單多了，基本上只要跟從APRG基本原則之一「兜背脊」打就問題不大；推薦全程用劍（アイシャ）打來達到最高輸出。另外此Boss使出部份招式後會張開翅膀露出粉紅色的屁屁，攻擊露出的屁屁會100%爆擊，是輸機出的大好機會。

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Boss攻擊模式及應對方法：

毒霧：

在自身範圍放出毒霧（所以其實不是甲蟲而是臭屁蟲？），被噴到會受不到少的傷害+高機率中毒；只要留意其起手時會在背上兩個「煙囪」噴出紫色毒煙兩次（Boss HP一半以下時改為一次，太貪刀的話就會中招了）才會施放攻擊，看到Boss背脊噴煙時馬上走避就可以了。

地獄鉸剪手：

蓄力之後用兩手的「風車鋸」攻擊，範圍頗大起手也頗快，看/聽到起手（會有明顯的機械發動音效）後馬上往左右或後方閃避。

飛沙風中轉：

Boss放出一個誘導頗強的追蹤龍捲風，比較麻煩的一招，要先將龍捲風帶到版邊讓其「出界」才回頭打Boss比較好；不然龍捲風會一直追著你跑阻礙你輸出，還有機會越放越多個。

巨霸號泰山壓頂：

Boss人立之後追著你跑再「泰山壓頂」式壓下來，一直跑的話Boss會一直追著你頗長時間，這招並不難閃避，而且出完此招後Boss更會露出粉紅屁屁，建議主動接近或等待Boss埋位時閃避到其背後，便是輸出的大好機會。

衝鋒炸彈：

Boss人立儲（幾次）氣之後突進攻擊，零威脅的一招，唯一是不要在Boss出招前太貪刀攻擊其尾部，否則會在Boss突進時被氣流噴到（很痛）；Boss突進之後會短時間露出粉紅屁屁，可在躲開衝鋒後用劍的「疾風刻」追擊，做成不錯的傷害。

最後是基本法則：練功！

ARPG比較親民地方是可以練等，如果發現Boss太難，最簡單的方法是先去升等和強化武器；有時Boss太難打可能是因為衝得太快等級裝備沒有跟上，練一下之後就會發現難度正常多了。練到LV10可攜帶多一支補血藥，會令戰鬥輕鬆不少。（雖然本身都不難）

【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：飛ビ十翅
【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：鉄槌下シ
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