【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：失セ物喰い

鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦 / ONINAKI）有三個難度選擇（不影響劇情），而最難的「Maniac」有相當難度；宅民黨現製作一系列Maniac難度下的鬼哭邦Boss攻略，本文為第六隻Boss「失セ物喰い」，希望幫到像筆者一樣喜歡挑戰但又不幸「卡關」的玩家。

礦山的Boss（有點像班吉拉），雖然HP很多但是攻擊不高，也沒有什麼連續技，難度不高。基本上和下水道Boss一樣，只要武器強化到極限就問題不大；同樣用劍（アイシャ）可貼身強攻，只要注意其中一兩個攻擊便可。

Boss主要攻擊方式有揮爪，雖然攻擊不低（約80）但因為會吹飛所以不會被連擊，中了也不至於太痛；另外由於其判定集中於前方，看準舉手的動作正面閃過去便可以兜到背攻擊。比較需要注意的是神龍擺尾，當玩家在Boss背後攻擊時就會使用，見到Boss抬起尾巴就要及早閃避。最後就是大絕，會先向前撲（有判定，但傷害很低只在20左右），然後便會儲氣最後向前方噴出大範圍火焰，基本上見到牠儲氣之後繞到背後就可狂斬；Boss儲氣時會鼓起肚子（紫色），攻擊該部位會100%爆擊，但是貪心斬多兩刀可能會走避不及被噴中，還是乖乖繞背打吧。