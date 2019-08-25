《GS美神極樂大作戰》聯乘GOOD SMILE x animate cafe活動829展開

椎名高志老師做為漫畫家出道迎來第 30 個年頭，為紀念此事決定舉行《GS 美神 極樂大作戰!!》的聯名咖啡廳活動，將於東京的Good Smile x 安利美特（animate）咖啡秋葉原店及兵庫的安利美特咖啡神戶三宮店，8 月 29 日正式開跑。

《GS 美神 極樂大作戰!!》是在 1991 年於「週刊少年 SUNDAY」連載的靈異冒險漫畫作品，1993 年動畫化，在 2016 年發行了紀念版藍光，直到目前都還是相當具有人氣的作品！這次的聯名咖啡廳照慣例將會推出以角色為發想的印象餐點及飲品，只要點指定餐點便有機會可以拿到迷你角色棉花糖，特典則是 12 款隨機發送的角色杯墊。

聯名咖啡廳也會販售使用椎名高志老師所繪製的新插圖所製成的週邊商品，等身／Ｑ版壓克力吊飾、特製收藏盤，以及下訂生產的裱框畫都是相當值得收藏的精品！另外也有與作品世界觀相符的「GS試驗」考卷，想知道自己做為除靈師到底有多少資質的話，填填看這份考卷就能知道了！根據答對的題數可以獲得 12 款隨機發送的角色杯墊。本活動自 8 月 29 日起到 10 月 1 日止，活動詳情請參考官方特設網頁。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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