《Pokemon Masters》手遊8月末正式上線　歷代精靈訓練員大集結

日本DeNA與The Pokémon Company共同製作，預定於2019年夏天在iOS／Android等手機平台推出，事前登錄活動正在進行中的寵物小精靈遊戲新作《Pokémon Masters》，今（23）日官方正式在推特上公開遊戲上線時間，確定將在8月29日推出！

《寵物小精靈》系列遊戲中的訓練家們將在《Pokémon Masters》上首度齊聚一堂，展開堪稱實現「夢幻同台」的全新故事。扮演主角的你，將會和拍檔寶可夢一起出發冒險，並認識各式各樣的訓練家，一同經歷各種故事。遊戲主打 3 對 3 的即時戰鬥模式，訓練家與寶可夢都有各自獨特的招式可以使用，讓對戰更加的白熱化。

按圖即睇，《Pokémon Masters》的精彩畫面▼▼▼

在官方推特的公告上不只正式發表上線時間以外，也宣布自 8 月 24 日開始，將會在推特上公開倒數紀念圖，各位玩家應該都迫不及待了吧，快拿起手機與各位訓練家一起展開最強寶可夢大師之路吧！

（《Pokémon Masters》畫面截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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