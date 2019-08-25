《戰姬收藏》偽日系國貨手遊停止運作　營運夾帶私逃玩家叫苦連天

手遊《戰姬收藏〜戰國亂舞的少女們〜》經個多月停機，突宣布即時終止營運，玩家叫苦連天，更爆出遊戲背景為中國操控空殼公司、抄game、夾帶私逃等嚴重問題。

由 iGames 營運的手遊《戰姬收藏～戰國亂舞的少女們～》(戦姫コレクション～戦国乱舞の乙女たち～) ，7月中在遊戲1周年抽蛋出現「有金課冇石出」故障問題後，7月21日起進行緊急維修，此後 iGames 一直音訊全無，公式網頁已經消失。

（《戰姬收藏》官網圖片）

7月21日《戰姬收藏》官方twitter發布最後一條公告後，遊戲就開始無法登入。

登記人資料 愈查愈黑

一班玩家開始追查 iGames 下落，按遊戲公司網頁domain追查，發現其登記人王寅(Yin Wong)及其他資料，跟一家「北京萬像科技有限公司」完全一致。後來網台AbemaTV的新聞節目直擊（節目連結）iGames的東京公司登記地址，發現是假的！

忽然宣布即日停機 賴黑客入侵 玩家：「應該漏夜走咗佬啦！」

你可以會覺得：「遊戲背景是那個國家有差嗎？」亦有人表示，其實在事件發生前，跟官方以email通訊，每一次都得到禮貌且完善的回覆。等呀等、等呀等，遊戲仍是無法登入，一直至8月23日，《戰姬收藏》官方twitter忽然公告遊戲已經停止服務！

超長的服務終止公告，表示7月21日晚開始被黑客入侵（是否連官方twitter也被人hack？為何一直無公布？），所以服務才一時停止，因為技術問題，相信亦無法提供良好服務，所以就決定即日終止營運，關於退款問題，官方叫玩家自己找app store及google play處理。 官方表示，遲遲無法重開是因為有黑客入侵遊戲server，所以遲遲無法重開，現時亦因為技術問題，已經無法再為玩家提供良好服務，於是決定即日起終止服務。（黑客一併入侵了他們的官方twitter及官網？為何一直沒有公布？）



其實早在《戰姬收藏》推出時，已經有網民懷疑此作是中國製造；日本手遊《放置少女》生產商FightSong，亦早在2018年年7月19日就狀告抄襲侵權，向東京地方裁判所申請禁止《戰姬收藏》在日本地區營運，《戰》一直反駁指控不實。遊戲並沒有被禁，並在一年後《戰姬收藏》1周年紀念活動後出現今次「故障停機」事件。

《戰姬收藏》被圖左的《放置少女》生產商FightSong狀告抄襲侵權。

投訴無門 廠方射波叫玩家自行安排退款

我們不是局內人，無法知道iGames走數跟抄襲事情的關連，但其處理手法實在不能接受：一般手遊都會在停止服務最少3個月前通知，好等玩家有心理準備，《戰姬收藏》卻用「故障」為由長期停擺，並忽然即日終止運作，對玩家完全沒保障。

至於一批在《戰姬收藏》1周年活動中課了金而拿不到石的玩家，iGames也只叫他們盡快自行找App store或google play安排退款，非常不負責任。尤幸，《戰姬收藏》並非非常出名的大作，受影響的玩家不多，兩大app平台最終應該都會照顧苦主。