【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】10大心得　戰鬥技巧/育成建議/小知識

鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦/Oninaki）今次採用 ARPG 玩法，比起 Tokyo RPG Factory 同廠以往的作品需要多一點技巧，以下就提供遊戲的10大心得，了解過後一定可令遊戲玩得更順暢：

1. 優先學齊四必殺技

鬼哭之邦的戰鬥主軸就是輪流使用必殺技(攻擊技能)，因為它威力比普通攻擊高太多，而且可以裝上4招並輪流使用。在技奧樹應優先以解鎖必殺技，以及解開回憶學到高階必殺技為主。

2. 必殺技取消的迷思

大半的鬼人都能學到「必殺技後Cancel」的技能，例如アイシャ的「無我」、ディーア的「コンフィアンス」等。這種Cancel可以在必殺技後接上普通攻擊，但因為普通攻擊在正常情況下又無法接必殺技及移動技，反而會留下更大空隙。所以有時單發必殺技＞移動技脫離，或者單發必殺技＞單發必殺技，還更加實際。

3. 鬼哭化的全面 Cancel

此遊戲大概開鬼哭化才算是正常狀況，因為普通攻擊、必殺技都可以任意Cancel移動技/必技殺，遊玩感覺才有基本的流暢度與實在感。在同調率達到100%便可鬼哭化，要留意的是同調率到150%以上會令攻擊力上升、但防禦力下降。

4. 鬼哭化不必急著進攻

要注意「爆氣」鬼哭化並不是時限倒數型式，而是隨著攻擊而削減並完結，所以鬼哭化後不用急著狂攻，而且最大使用效益是多用必殺技而不用普通攻擊（普攻究竟有什麼用...）。而要了解何時完結，可觀看左下角圓型的外圍計條，當攻擊命中時會變為黃色＞扣減，直至外圍圓型計條完全消失。

5. 育成四人共享被動技

遊戲中可以裝備四位鬼人並隨時切換，而除了練好一位鬼人之外，其實最理想也是選好四位鬼人來練，因為他們有某些被動技能是可以共享的。例如アイシャ有同調率加普攻、鐮刀イザナ有確率吸血等，有寫到「編成中なら常時發生する」的技能都可以四人共享。

6. 各種方式加快移動

有時想避開敵人快速移動，最基本就是納刀後奔跑，此時的移動速度已經是很快。而其次的就是使用被動技能、或者主動技能覺醒所附加的移速上升Buff，最簡單的例子就是鐮刀イザナ的Wrap有被動技加移速。最後就是轉用移動速度快的白虎ゼファー，如果牠再配上移速上升Buff會走得極快。

7. 稀有「想モ影」

戰鬥的版圖中會隨機出現白色的動物影子，它們會飄過並逃走，看到時記得第一時間衝上去，在影子上面切換至幽世。如是者就會出現一個稀有小BOSS，當打倒它時會掉落5個稀有度更高的武器或者影石。

8. 留意變換有四洞武器

四洞武器是在遊戲中非常珍貴的東西，平時難以掉落。但有機會在武器店的「變換」選單中出現。如果發現的話應該立即將之變換取得，因為武器的強化上限會隨著遊戲進度提升，所以攻擊力不會被新武器完全比下去，反而四洞插滿實用的影石效果更加強力。

9. 「氣絕」影石超實用

影石有很多加攻的選擇，例如「攻擊力」、「技攻擊力」、「一騎當千」、「不撓一屈」，不過當中最實用的，其實是「気絶付与」及「気絶付与・改」影石。除了主線BOSS外，無論大中小怪、「想イ主」小BOSS都有機率進入氣絕狀態，配合「状態異常発生率」及「状態異常時間」影石更可加大機率及加長氣絕時間。

10. 「鬼魂出現率」武器/影石最優先

另一非常重要的影石就是「鬼魂出現率」及「鬼魂出現率・改」，裝上後能大幅提升鬼魂掉落機率，換句話說就能令該鬼人培育得更快。有時直接打到有此影石的武器，不妨直接強化來使用，更快練好新的鬼人。