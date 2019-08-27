《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》X《歧路旅人》聯合活動正式展開

SQUARE ENIX 今（26）日正式宣佈，《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》國際版與屢獲殊榮的《歧路旅人》（OCTOPATH TRAVELER）RPG遊戲的聯合活動即日開跑。史無前例的重磅合作，將帶來一系列的期間限定活動。於夏季的尾聲，備受玩家喜愛的八方旅人們正式加入拉比斯的世界，玩家將可透過召喚，邀請『歐爾貝克』、『普里姆蘿潔』、『泰里翁』與『特蕾莎』加入隊伍！同時只要擊敗專屬活動BOSS並通過共鬥關卡，就可以獲得豐碩的報酬。

《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》X《歧路旅人》聯合活動。（SQUARE ENIX）

眾所期待的《歧路旅人》聯合活動兵員

歡迎來自《歧路旅人》的兵員們！新兵員『歐爾貝克』、『普里姆蘿潔』、『泰里翁』與『特蕾莎』已經踏上征途，於活動期間，可透過活動橫幅進行召喚，邀請他們與你一同戰鬥！

《歧路旅人》聯合活動兵員-『歐爾貝克』與『普里姆蘿潔』（SQUARE ENIX）

《歧路旅人》新兵員國際版強化能力（SQUARE ENIX）

「山賊大本營」共鬥活動與高難度關卡

於活動期間，冒險者只要擊敗「卡斯頓」和山賊們，並收集活動共鬥硬幣，就可以交換到不同凡響的的特殊報酬。此外，自8/30活動開始時間起，開放高難度任務「里歐洞窟」，擊敗「曼陀羅蛇」的勇者將可獲得額外的報酬。

「山賊大本營」共鬥活動報酬（SQUARE ENIX）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO