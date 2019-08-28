Switch電池加強版8月30日登場　同日開放預訂輕量版Switch Lite

日本任天堂之前公告，預定於8月下旬推出的Nintendo Switch電池加強版，確定將於8月30日正式推出，定價29,980日圓（未稅）。

由官方預定於8月30日推出的Switch新機型，與目前市面上販售的舊機型最大差異，就在於電池續航時間從原本的約2.5小時～6.5小時一口氣增加為約4.5小時～9.0小時（時間幅度會隨遊戲與使用狀況不同而有所差異，如《薩爾達傳說 曠野之息》舊版Switch主機電池續航遊戲時間約3小時，新版則約可到5.5小時左右），對時常帶Switch主機出門，使用攜帶模式玩遊戲的玩家們來說，可說是一個非常值得考慮的選擇！

將於 9 月 20 日發售的攜帶模式專用「Nintendo Switch Lite」也將自 8 月 30 日起開放預約，定價 19,980 日圓（未稅）。（任天堂官網）

而隨著新型電力加強版Switch主機將於8月30日推出，官方另一款之前所公開，雖然兩側Joy-Con搖桿無法拔下來，但重量卻比之前減輕許多，將於9月20日發售的攜帶模式專用「Nintendo Switch Lite」也將自8月30日起開放預約，定價19,980日圓（未稅）。不過玩家們要注意，Switch Lite除了只能遊玩可對應攜帶模式的遊戲外，也將不會搭載Joy-Con搖桿功能（如HD震動、動態IR鏡頭、搖桿內藏動態感應器等等），因此對想玩《Nintendo Labo》等類型遊戲的玩家們來說，可要注意不要買錯才好！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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