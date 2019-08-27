Mortal Kombat 11 真人快打 加入新角色：未來戰士T800、再生俠

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【真人快打 Mortal Kombat 11】NetherRealm Studios於 德國科隆遊戲展 Gamescom 2019中宣布，在已公布推出格鬥遊戲《Mortal Kombat 11》（真人快打 11，PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch及PC版）推出尚宗（Shang Tsung）及夜狼（Nightwolf）後，透過下載內容將加入作品以外的聯乘角色，當中最矚目的當然是未來戰士（Terminator）電影中不死角色T800，更有一位同樣是不死身的超級英雄角色：Spawn 再生俠 等的新角色完整名單！

Mortal Kombat 11（真人快打 11）製作團隊NetherRealm Studios宣布，遊戲角色追加下載內容（DLC）：Kombat Pack DLC中，在未來半年將可獲得的新角色，遊戲發行商華納（Warner Bros）旗下的奸角 小丑（Joker）除了在《InJustice》格鬥系列中成為當然角色外，亦在《MK》系列（Mortal Kombat 10）中已經登場，在未來亦於Mortal Kombat 11出現。

自MK10開始加入，小丑Joker 將會繼續於Mortal Kombat 11成為新角色登場！ 【Youtube截圖】

Nightwolf（夜狼）及Shang Tsung（尚宗）剛於《Mortal Kombat 11》中成為新角登場後，2019年10月8日將有《未來戰士》（Terminator）系列各集中的靈魂角色：T800（阿諾舒華辛力加 造型）機械人戰士，手執散彈槍、著皮褸的爛面大隻佬，暫時未公布有關其必殺技及出招畫面。而MK 3起出場的辛黛爾（Sindel）亦於2019年11月26日加入角色列中。

美漫中，由Image Comics的Todd McFarlane創作的不死戰士 Spawn 再生俠亦在最新影片中確定參戰，2019年3月17日正式推出的再生俠，電影版角色同樣由華納於1997年發行，亦盛傳將會再次復刻電影版。所有新登場的角色將於Mortal Kombat 11中購買Kombat Pack後下載。

再生俠 （Spawn）亦將於MK11登場，可以說是華納大亂鬥！

Kombat Pack中所有角色將可早單次購買角色前一星期可以下載，推出日期如上圖所示。 【Youtube截圖】

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