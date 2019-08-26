MHW ICEBORNE首個聯乘活動 地平線DLC《冰凍荒野》扮亞蘿伊

萬眾期待的MHW大型DLC（G位）「ICEBORNE」即將推出，官方最近公布了ICEBORNE的首個合作活動：再次和《地平線 黎明時分》（Horizon Zero Dawn：Frozen Wild ）合作！

MHW在相當早期就已經和《地平線：黎明時份》合作過；當然今次合作將會是全新內容，由MHW的DLC ICEBORNE和地平線的DLC《冰凍荒野》（The Frozen Wilds）合作，DLC對DLC、冰天對雪地，可說是個有趣又完美的組合。

詳細內容暫時仍未公開，從影片所見當然武器和防具是少不了；若果能像之前《巫師》合作那樣加入有特別玩法的專用任務甚至魔物（相信有玩過地平線的玩家都會希望能以Monter Hunter的遊戲模式來狩獵地平線中的大型機械人吧！）的話，就會相當有看頭了。而其實在官方宣傳片中有「Play as Aloy」「扮演亞蘿伊」的宣傳標語，相信有「巫師式」專用任務的機會相當高。

另外為配合ICEBORNE推出，MHW本體將於9月5日迎來版本升級至Ver.10.10，當然玩家不需要購買ICEBORNE亦可以更新；亦會在更新的同時發放防具「守護者」系列和一些初級素材以幫助新入坑的玩家。至於完整更新內容以及重點分析請參看以下文章：