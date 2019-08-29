Xbox心靈雞湯小故事 初代Xbox團隊核心成員回十七年前親筆信主人

遊戲界除了遊戲本身之外，也往往有很多「心靈雞湯」有趣和溫暖人心的小故事，最近就有一單「十七年前的信」：主角是初代Xbox開發團隊的核心成員之一Seamus Blackley。

外媒Kotaku最近報導了一單和Xbox有關的「心靈雞湯」：話說Seamus Blackley是美國資深遊戲設計師，亦是當年研發初代Xbox主機的團隊核心成員之一。而最近他在Twitter發文，說自己早前在清理以前在Microsoft使用的辦公桌時找到一封信，而他肯定自己從來沒有為這封17年前的可愛信件作出回應，請求「Twitter大神」能否幫他找到當年寫這封信的主人。

I found this heartbreakingly adorable letter in a old box of my Microsoft desk rubble. To my horror, I had obviously never responded to it, leaving the clearly wonderful little Mitchell Riley hanging for 17 years. This week I asked you all on Twitter to help me find him. AND... pic.twitter.com/jZ9cRUHd6o — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 2019年8月23日

這封信寫給「Xbox團隊」，署名「Mitchell Riley」，以鉛筆寫於類似學生做功課用的單行紙上，筆跡亦明顯出自一位小朋友之手。信件時隔17年保存狀態仍然相當良好，內容則是Mitchell十分喜歡Xbox，常常和朋友在家中一起遊玩，而他最喜歡的遊戲是《Halo: Combat Evolved》（《最後一戰：戰鬥進化》，亦即Halo系列第一作）。他很好奇團隊是如何在遊戲中做到以割屏（Split Screen）來遊玩搶旗模式。最後P.S.則是請求團隊開發Halo 2，並使它成為一個偉大的遊戲。

而藉著社交媒體強大的力量，很快就真的找到了寫信的那位Mitchell Riley。而相隔17年後當年的小朋友已成為一個成年人。他對Xbox及Halo的喜愛並未隨時間減退，反而是成為了《Halo》系列的忠粉，更親身參加早前在美國侯斯頓舉行的宣傳活動「Halo Outpost Discovery」，和士官長及可塔娜（Cortana）的配音員Steve Downes及Jen Taylor見面。

...HERE HE IS as an adult — and I could never make this up — hanging out with Master Chief (@SteveDownes117) and Cortana (@jentaylortown)! pic.twitter.com/drS2U9xQhc — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 2019年8月23日

通常這種「時間膠囊系」的故事都發生於更老字號的遊戲品牌如任天堂、寵物小精靈等，不過光陰似箭，原來Xbox都已經「老」當年遊玩的小朋友已長大成人了。Blackley亦說很高興有這樣的粉絲和玩家社群，令他再次認識到自己的工作是有其價值和意義。而Mitchell本人看起來則不太熱衷於社交媒體，他為回應Blackley的「尋人啟示」才創立了推特帳戶@Matoro_Zeliph（沒有任何推文）；不過相信他仍然會繼續喜愛《Halo》系列。