【孖車手遊】Mario Kart Tour 9月末登陸手機　變課金game？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

Mario Kart Tour（孖寶賽車巡迴賽）終於登陸手機！任天堂（Nintendo）於Twitter宣布，Mario Kart Tour會在下月25日（9月25日）於Android及iPhone推出，大家又可以準備開始瘋狂賽車派對了。

Mario Kart Tour原定今年3月推出，但由於要改善品質及擴充內容而延遲計劃，最終決定下月（9月25日）正式面世。

Mario Kart Tour 9月25日登陸手機了。（Twitter截圖）

Mario Kart Tour玩法與主機版相若，先選擇角色﹑卡丁車和滑翔傘，再進入其中一個埸地和其餘7名來自全球的車手比賽，基本上可以單手操作，亦保留了道具系統。不過作為免費手遊，Mario Kart Tour亦迎合趨勢加入了課金系統，例如使用寶石回復力及購買金幣等。

更多詳情可看：Mario Kart Tour 公測試玩推出！課金位極多、手機版不再技術向？

目前Android及iPhone用戶可以預先註冊。值得一提的是，iOS 13支援Xbox One和PS4手掣，終於可以試試間接用Xbox和PS4玩Mario Kart的感受了。

當Mario大叔剃了鬚　Mario Odyssey新Mod小變化大清爽
SUPER MARIO MAKER 2 神人自製計算機　花式邏輯關卡計加減數
【SUPER MARIO MAKER 2】改造瑪利奧　高手挑戰超難關卡爆笑好睇
Mario Kart Tour 公測試玩推出！課金位極多、手機版不再技術向？
【Dr. Mario World心得】瑪莉奧醫生上手玩！200關超多、對戰刺激
【Super Mario】神人改編經典遊戲　自製百人大逃殺！
瘋狂！《Super Mario Odyssey》關卡　帽子能力移植到N64
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。