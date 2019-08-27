【孖車手遊】Mario Kart Tour 9月末登陸手機　變課金game？

Mario Kart Tour（孖寶賽車巡迴賽）終於登陸手機！任天堂（Nintendo）於Twitter宣布，Mario Kart Tour會在下月25日（9月25日）於Android及iPhone推出，大家又可以準備開始瘋狂賽車派對了。

Mario Kart Tour原定今年3月推出，但由於要改善品質及擴充內容而延遲計劃，最終決定下月（9月25日）正式面世。

Mario Kart Tour 9月25日登陸手機了。（Twitter截圖）

Mario Kart Tour玩法與主機版相若，先選擇角色﹑卡丁車和滑翔傘，再進入其中一個埸地和其餘7名來自全球的車手比賽，基本上可以單手操作，亦保留了道具系統。不過作為免費手遊，Mario Kart Tour亦迎合趨勢加入了課金系統，例如使用寶石回復力及購買金幣等。

更多詳情可看：Mario Kart Tour 公測試玩推出！課金位極多、手機版不再技術向？

目前Android及iPhone用戶可以預先註冊。值得一提的是，iOS 13支援Xbox One和PS4手掣，終於可以試試間接用Xbox和PS4玩Mario Kart的感受了。