Switch重製Mario Sunshine陽光瑪利歐？任天堂多次強烈「暗示」

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【Switch】任天堂暗示《Super Mario Sunshine》這款Gamecube時代瑪利歐神作，將在Nintendo Switch上再現？

近日美國Nintendo 官方twitter 寫了一則耐人尋味的tweet，瑪利歐穿上夏威夷恤在吃好西瓜，更寫明Mario需要一個充滿sunshine的假期！

《Super Mario Sunshine》是任天堂第2款3D第三身視點Mario作品，此作內瑪利歐多了一部噴水槍背囊，除攻擊外可射水柱跳高、噴畫，此後每代3D Mario 都有獨特的特殊技能玩法，如《Mario Galaxy》重力、《Mario Odyessy》飛帽等，難怪此文一出，fans齊聲叫萬歲！

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西瓜有玄機 可能唔止remake咁簡單？

更有神人回帶，表示早前Nintendo已曾刻意在Pokemon的網上直播中，在檯面放了一隻Mario公仔和西瓜；有人估計事情未必只是「remake sunshie」那麼簡單。加上tweet內有「odyssey」一字，好可能是配合Switch Nite輕量版主機推出，公布《Mario Odyssey》的新DLC或新版本！究竟傳言是否屬實，相信最快要等9月中東京遊戲展2019前，任天堂慣常舉行的自家網上發布會，才有分曉。

西瓜MARIO(nintendo直播截圖)

菠蘿MARIO(nintendo直播截圖)

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