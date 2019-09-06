【MHW ICEBORNE 攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 1-4心得

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【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】一眾獵人等了又等的MHW大型DLC 「ICEBORNE」9月6日零時正式開放，大概有不少獵人像筆者一樣準時開機打通宵了吧！以下整理ICEBORNE早期主線流程及簡單心得，助玩家快速通關升MR（Master Rank）。

如何進入ICEBORNE

老獵人們只要進入遊戲就會收到告示叫你前往古代樹森林調查，然後和基地入口旁邊的團員對話，之後去古代樹森林跟著女助手「eyeball」前進，到達指定位置就會觸發劇情觀賞ICEBORNE開場動畫，基本上跟指示進行就對了（如果你在9月6日零時前已開啟遊戲，你需要重新開啟遊戲才能進入ICEBORNE）。看完動畫後回到據點繼續劇情後就自動升為Master Rank 1。

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如果是新加入的玩家就需要打通MHW本篇的主線才能進入ICEBORNE，應該是打完冥燈龍便可；隨著ICEBORNE開放HR30和HR50的兩個HR上限解放任務「超越爆鱗之道」（歷戰爆鱗龍）和「此雷鳴是天罰？亦或是祝福？」（歷戰麒麟）會自動變為已完成（及移至自由任務，如果玩家想再打一次的話），以便玩家進入ICEBORNE。不過注意頭幾個任務都必須單人通過，打算抱大腿的獵人也需要先獨力通過Master Rank 1-4的任務。

ICEBORNE主線（Master Rank）流程

1. 到達新大陸的新大陸

開放Master Rank後和總司令對話，再觀看一段動畫後即可到達新地圖「永霜凍土」開始ICEBORNE主線劇情。到達後eyeball會設立營地，功能和其他地圖的營地一樣可以更換裝備道具以及食貓飯，亦會自動為玩家換上ICEBORNE的外觀裝備「冰狼」（造型十分不錯）。ICEBORNE主線玩法和本篇早期主線類似，都是於地圖上探索在指定位置觸發劇情後打龍，只要跟著eyeball走便可。沿途可以順便多採集一些草、礦石及痕跡等，Master級素材不會嫌多。還有就是營地外面就有一棵辣椒可以製作熱飲（原來所謂熱飲就是Tabasco），記得拾取。最後就是建議將貓貓道具換成止步蟲籠，閃光和麻痺陷阱對ICEBORNE早期那些不是古龍的魔物依然非常有用。

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到達指定位置便會遇上冰魚龍，是玩家在ICEBORNE的首戰；冰魚龍難度不高，對MHW本篇畢業（有歷戰王古龍級數的裝備）的獵人問題不大。冰魚龍的招式也不難迴避，只是Master級的魔物HP都非常多，打每條龍都像在打冥燈龍的感覺。另外冰魚龍背部的肉質都十分硬，但最容易打到的部位也是背部，建議多用飛翔爪攻擊弱化肉質再輸出。打完冰魚龍後脫離調查便完成任務，同時升至Master Rank 2及解鎖Master Rank 1的自由任務。（按圖放大說明）

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2. 設立新據點「月辰」

打完冰魚龍再過劇情動畫就興建好新的調查據點「月辰」（真快！），最好在新據點逛一逛熟習一下地形和各NPC位置；然後就可以去凍土探索繼續主線，一樣是跟著eyeball去旅行，到達指定位置觸發劇情打猛牛龍。猛牛龍也不難打，雖然體型大但是動作不快，用鎚是一個不錯的選擇（火屬更佳），用飛翔爪攻擊很易就可以打暈牠，再加上「送中大法」更可以多次控場。（按圖放大詳細）

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3. 繼續調查永霜凍土

打完猛牛龍後過劇情，然後又再一次去探索冰霜凍土，然後「eyeball遇到龍」已是定番情節，今次的對手則是痺毒龍。整體有點像飛雷龍和慘爪龍的混合體，動作也頗為相近；比較麻煩的是痺毒龍龍如其名又能麻痺又能中毒，最好多帶解毒藥、漢方藥或漢方粉塵在身。雖然狀態攻擊很多但是痺毒龍肉質很弱，韌性也不高頗易擊倒，只要不太貪刀先看清動作再打就問題不大（主要是解毒藥的飲用時間太長，與其貪多一兩刀卻被打中毒，倒不如避開攻擊後再打更有效率）。另外雖然是痺毒龍但依然可以麻痺，而且怕雷屬，實在是很奇怪的一條龍。如果隊中有人有帝皇金龍笛‧水（或類似樂譜的笛），可以吹全異常無效，打起來就更簡單。最需要注意的一招是牠會擺尾後射出毒針（小李飛刀一般），被射到就受到一定傷害加中毒，不過爆尾後就不會再有毒針射出來，打起來輕鬆不少。

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完成任務後升至Master Rank 4，之後的任務就可以組隊打了。和本篇的主線任務一樣，如果是一開始是限定1人的任務就表示有劇情動畫，看完劇情以後其他獵人才能加入。可以各自看完劇情之後脫離再開一次任務（或者其他3人加入最遲看完動畫的那位的任務），便可以4人一同過關，不用打4次。

另外是劇情後暫別eyeball，只是別高與得太早，她很快就會回來了

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