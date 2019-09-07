【MHW ICEBORNE攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 4-12心得

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】一眾獵人等了又等的MHW大型DLC ICEBORNE 9月6日零時正式開放，大概有不少獵人像筆者一樣準時開機打通宵了吧！以下整理ICEBORNE早期主線（MR 4~12）流程及簡單心得，助玩家快速通關升MR（Master Rank）。

本文承接ICEBORNE早期單機部份MR1-4攻略：

4. 新亞種登場

完成MR1-4的單機部份後就可以和朋友一起打任務了。和本篇的主線任務一樣，如果是一開始是限定1人的任務就表示有劇情動畫，看完動畫後其他獵人才能加入。獵人們可以各自看完劇情之後脫離再開一次任務（或者其他3人加入最遲看完動畫的那位的任務），便可以4人一同過關，不用打4次。

佔領飲水處吧！

過完痺毒龍後主線要打兩個MR2的任務「水妖鳥」和「浮眠龍」。水妖鳥根本就是一部水炮車，有多種水炮攻擊，而玩家則要佔領其飲水處...別因為是妖鳥系就小看牠，水妖鳥意外地並不弱，各種水炮威力驚人，沒有Master級防具的話（我懶得刷素材整，其實先刷一套Rare 9防具也是不錯的選擇）不同水炮攻擊可以打5至8成血量，還會附加濕水狀態（耐力消耗增加）；幸好水妖鳥也是肉質不強的朋友，而且也像現實中的水炮車一樣笨重而不靈活，也沒太多飛撲、火車等麻煩的攻擊，沉著應戰便可。（按圖放大說明）

+ 7 + 6 + 5

至於浮眠龍，牠本身攻擊力不高，但是會施放大量催眠氣體，一中就會睡眠；對應方法是化合裝衣、解除煙筒、狩獵笛吹狀態免疫或者在中了催眠氣體後還未倒下之前飲元氣飲料（不過我太懶所以以上全都沒做，眠了就等貓貓救醒我或者直接被打一下，反正又不痛）。（按圖放大說明）

+ 3 + 2

5. 初戰冰牙龍

打完以兩隻亞種便要打冰牙龍了。冰牙龍的難度比起之前幾個任務高出一截，也可以說ICEBORNE到了冰牙龍就真的正式開始了。冰牙龍也是過度活躍症患者，攻擊密度相當高，判定範圍也大，特別是發怒時幾乎找不到攻擊機會。冰牙龍的成名技鐵山靠以及迴旋飛撲依然健在，未有Master級防具的情況下，飛撲和火車隨便都打七八成血量。不過冰牙龍不同冰咒龍，沒有接近無限的體力，發完一輪瘋之後疲勞時侵略性就會大減，這時就是反擊的好時候。還有就是冰牙龍斷尾後威脅會大大減低，早期可以積極控場（騎乘、陷阱）以求盡快斷尾。另外冰牙龍在4區會和冰魚龍及猛牛龍爭奪地盤，也是輸出的好機會。（按圖放大說明）

+ 6 + 5 + 4

6. 迅龍與斬龍

打完冰牙龍又一段劇情，總司令（爛吼）說冰咒龍的出現改變了生態，所以其他地區的魔物也來到了新大陸，第一批訪客就是人氣很高的迅龍和斬龍。同時開放了冰咒龍的調查，就像之前本篇那樣要收集痕跡來提升調查進度；不過DLC就沒有本篇那麼嘔心，跟著主線打完4個任務，途中又有隨便拾一下腳印的話便能完成調查，不像以前要執餐死。

迅龍相信大家都很熟悉了，來到MHW的迅龍也沒有特別難打，攻擊力是高動作也是快不過判定不算霸道，大部份招式都不難閃避，個人感覺比冰牙龍容易多了（也可能是因為地圖在古代樹較多空間走動的關係）。招式相比冰牙龍要單調一些，向前揮尾、飛撲再升龍尾、舉尾射針等相當大家都很熟悉了，實際上因為判定不算太霸道的關係也不難迴避；也可能是因為動作快但判定細的關係，多人打會比較容易（不易被針對其他人的攻擊波及）。比較要注意的只有除非要「送中」控場，否則飛翔爪盡量不要拿頭而是拿臀部（尾巴的根部），因為抓頭或翼的話很易被火車撞下來，一撞就是大半血。（按圖放大說明）

+ 7 + 6 + 5

「型棍子」斬龍則和迅龍相反，機動力不高但是體型超大，而且每一招攻擊都極大範圍很難躲避，火力就更是誇張，一擊隨便打八九成血量（未有Master級防具時）都不出奇。但是相對地因為斬龍的攻擊大都是霸道的向外大範圍攻擊，使得斬龍腳底相當安全，加上斬龍腳趾的肉質也不強，用雙刀等洗腳是一個安全又有效的打法（其實以前打斬龍也很多時是這樣打）。最主要就是任務中會和斬龍在12區（雌火龍睡覺的那區）開始戰鬥，該區地形狹窄極不利戰鬥，一開始馬上先逃出去外面8區沙漠再打會比較好。

7. 大家最喜愛的轟轟和碎碎

打完迅龍和斬龍之後升至Master Rank 10，然後又會過劇情，接下來就要狩獵大家最喜愛的轟轟（轟龍）和碎碎（碎龍）了，比預期中還要早登場。

碎龍比想像中容易得多，本體的攻擊沒太大威脅（不像以前那魔鬼一般的各種拳擊...）；可能是因為碎龍的攻擊和判定都主要集中在前方，多人連線時，除了被追打的獵人其他獵人都可以較放膽的輸出；如果solo真的過不了的話就入街場或者打救難訊號試試看。另外最需要注意的是地上的黏菌，而且真的要十分注意，黏上身之後爆炸扣一半以上，需要連續翻滾5到6次才能解除。另外簡單測試過狩獵笛的全狀態異常無效不適用於碎龍的黏菌，就算吹了全狀態異常無效還是會被黏住。地上的黏菌在一定時間後也會爆炸，一樣炸一下就扣一半血，見到黏菌變紅就要躲得更遠。還有就是這個任務中亂入的蒼火龍會發狂似的不停追擊碎龍（還會追過區），雖然不時會幫玩家打停碎龍，但是被蒼火的火球打到會扣8成血量；蒼火的火攻擊也會令地上的黏菌爆炸變成大範圍攻擊，如果頂不住兩條龍亂舞的話就用屎玉吧。

+ 3 + 2

至於轟龍就比較麻煩有感受到難度，主要是因為瘴氣之谷的地形太窄，很難迴避轟龍的連續火車；尤其是往往中一招之後被推到牆邊，一起身就被屈起上貓車。記得多帶閃光彈和生命大粉塵（不死蟲+落陽草的花就可以調合，兩者都可以在農場種，在凍土也很易撿到，成本很低不用節省）來拯救陷入危機的隊友。當然也有一定程度的原因是未製作Master級防具所以防禦力不足以抵擋兩次火車，如果有Rare 9以至Rare 10的防具會簡單得多。

轟龍的招式來來去去就那幾招，飛撲、三連火車、三連火車‧改（最後一下會自轉）、爆旋陀螺（原地自轉）、排雲掌（單手推出石塊）等，不過要在瘴氣之谷避開這些招式並不輕鬆；一旦轟龍跑進了區與區之間的通道，記得不要心急追擊而是要把轟龍拉出來再打，不然在狹窄的通道裡中火車隨時被Double / Triple / Quadra Kill。

+ 4 + 3 + 2

8. 正面上冰咒龍（第一次）

一般來說打完迅龍斬龍轟轟和碎碎之後就有足夠調查度開啟冰咒龍任務（不夠的話就再出去撿些腳印），劇情後接任務前往龍結晶之地打冰咒龍。可能你會問怎麼這樣快就有得打封面龍，那當然是因為第一次打不會讓你直接討伐，只是先打個招呼而已。

這條冰咒龍位於8區（有落石那區），而本任務中冰咒龍不會使用大紅蓮冰輪丸，所以沒有什麼難度可言。打到一定血量後冰咒龍就會觸發劇情自行撤退，任務亦自動完成。而這個一定血量其實頗少，只要先來一次眠落石（請找人帶輕/重弩），放滿大爆G；眠落石後再打一會就已經收工了，不會太難。