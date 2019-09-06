PROJECT RESISTANCE再推《Biohazard》細數十大最想重製生化系列

8月29日CAPCOM突發公開《Biohazard》新作計劃「PROJECT RESISTANCE」，當中「RE」二字染紅暗示將會像《Biohazard RE:2》一樣以重製方式開發舊作，有人猜是《Biohazard 3: Last Escape》，也有人猜是《Biohazard CODE: Veronica》甚至《Biohazard Outbreak》。從正傳到外傳那麼多款《Biohazard》系列，你又最想重製哪一集？

《Biohazard》「PROJECT RESISTANCE」最新公布畫面。

《Biohazard Outbreak》（2003/PS2）

重製期待度：90

在PS2年代難得一見的線上合作遊戲，當年很多玩家為了它而首嘗家用遊戲網上連線的滋味。《Biohazard Outbreak》透過「病毒感染率」來計算玩家生存率是一個不錯的設定，玩家需要利用各種不同配備來增加自己的攻擊傷害和減低病毒感染速率，最好笑是變成喪屍後會有20秒暴走瘋狂攻擊同伴。當年有不少玩家因為配置不足而錯過這款遊戲，如Remake的話將深受現今熱愛網上連線對戰的玩家歡迎。

當年有不少玩家因為家中網絡配置不足而錯過《Biohazard Outbreak》。

《Biohazard 0》（2002年/NGC）

重製期待度：80

千禧年因為Game Cube登場，任天堂為了令主機更具吸引力將玩燒屍的《Biohazard》跟《Biohazard 0》成為獨家遊戲，《0》的吸引力是將故事設定在《1》之前，而主角更是本來席席無名，現在搖身一變成為濱崎步那麼標緻的S.T.A.R.S. Bravo Team隊員Rebecca。此作2016年曾推出過Remaster並在多平台推出，總算滿足當年沒有Game Cube玩家的鬱悶，不過如果能夠Remake當然更妙，很想看看Rebecca再次超進化。

此作2016年曾推出過Remaster並在多平台推出。

《Biohazard CODE: Veronica》（2000/DC）

重製期待度：80

跟GC的《Biohazard 0》一樣，當年SEGA推出DreamCast為了擁有一定銷量而要求推出的獨家作，《CODE: Veronica》不算是正傳，但無論故事內容還是遊戲長度也比PS上的《Biohazard 3》更正統，特別是解謎部份更是千迴百轉「諗到頭都爆」。加上藉DC機能首次將遊戲背景3D化，在當時來說畫面表現也是一大震撼；故事方面兩兄妹的關係也描寫細膩，其中被喻為生化版李安納度的Steve慘死更是令人難忘。小弟期待重製No.1首選，很想再玩！

《CODE: Veronica》無論故事內容還是遊戲長度也比PS上的《Biohazard 3》更正統。

《Biohazard: Gaiden》（2001/GBC）

重製期待度：70

一款幾乎被人遺忘但事實上製作非常用心的GBC遊戲，外間被形容為「沒有丟正傳的架」甚至是「將GBC機能發揮至極限」的作品，遊戲以郵輪上搶奪可以引政病變的寄生蟲為主題，主角需要在俯瞰式地圖一邊解謎一邊對付喪屍，而對令喪屍也不是單純射擊，而是遇敵進入戰鬥畫面再好像當年《NBA Live》射罰球一樣看準準星Bar再按下按鈕的玩法殺敵。如果這款遊戲可以重製到如《RE:2》的級數，基本上就是和新作無異，粉絲肯定拍手叫好。



此作被形容為「沒有丟正傳的架」甚至是「將GBC機能發揮至極限」的作品。

《Biohazard Gun Survivor》（2000/PS）

重製期待度：60

千禧年推出的第一代《Gun Survivor》的確令人驚喜，相比當時推出的正傳算是全新故事全新玩法，雖都是一味射射射，但以《Biohazard》的世界觀所建構的射擊遊戲當年確實吸引不少粉絲，也因此遊戲可以系列形式一直推出下去，先後推出《Gun Survivor 2 Biohazard Code: Veronica》及《Gun Survivor 4 Biohazard "Heroes Never Die"》（第三代跳到去《Dino Crisis》），其中《Code: Veronica》更是在街機平臺上推出，可知其受歡迎程度。不過不管哪一個版本，遊戲跟真正射擊遊戲的射擊感還是有一段距離。如果Remake的話，最適合用來製作VR射擊遊戲。

《Biohazard: Revelations》（2012/3DS）

重製期待度：60

當年為3DS而刻意開發的重頭遊戲，利用近似《Biohazard 5》的玩法，並重新加入遊戲最原始的解謎成份和恐怖感，這都是《5》所欠缺的。故事方面則設定在《4》與《5》之間，我們熟悉的Jill跟新拍檔Parker Luciani行孖咇，後期推出的《Revelations 2》更有Clarie回歸及新角Barry女兒Moira，令生化迷雀躍。兩集分別在2012年2017年推出高清版也頗受歡迎，不過以此系列的完成度，絕對值得在日後以Reamke姿態重現給更多玩家品嚐，又或快點推出《Revelations 3》吧。

《Biohazard: Operation Raccoon City》（2012/PS3）

重製期待度：60

在一系列《Biohazard》外傳之中，《Operation Raccoon City》算是當中最成熟的一作，遊戲以網上射擊對戰為主題，其中「Biohazard Mode」分成兩Team搶奪地圖內的G Virus的玩法簡單明快，射擊方面擁有其他FPS遊戲的射擊感，邊行邊射也很流暢；「Survival Mode」八個不同角色各自用不同技能求生等待直升機救援也緊張刺激。相比Remake版，可能更多玩家期待此作可推出續作。

《Biohazard 3: Last Escape》（1999/PS）

重製期待度：40

當大家都被《Biohazard 2》那種兩條分支線和非常具電影感的故事所深深吸引時，全球機迷一直期待遊戲盡快推出續作。CAPCOM亦非常識時務地很快在翌年便推出續作，不過再沒有兩條線，故事也簡化為第一代的Jill如何逃出Raccoon City。雖然也加入了可以用槍擊石油氣罐引發大爆炸對令一群喪屍的新玩法，不過因為急於推出市面，開發時間不足，無論流程和遊戲性也相對失色。個人來說並不是非常期待此作Remake。

《Biohazard: The Umbrella Chronicles》（2007/Wii）

重製期待度：40

曾經在Wii上推出的一款槍Game遊戲，不過今次連原創故事也省回，直接從過往正傳中的一些場景轉回作射擊場景，然後以Umberlla角度去翻開一幕幕Starks成員及其他勇武主角對付生化怪物的場景，再讓大家射個夠。當年在Wii上推出的原因就是為了可以對應當時的體感手掣成為射擊遊戲以吸引粉絲，之後推出的《Biohazard: The Darkside Chronicles》也是異曲同工，並加入一定原創「What If」劇情，如果可以Reamke成VR射擊遊戲相信是不錯的選擇。

《Biohazard: The Mercenaries 3D》（2011/3DS）

重製期待度：30

跟《Revelations》一樣是為當年3DS而推出的作品，一款沒有太多人留意的遊戲，遊戲以《Biohazard 4》及《5》的傭兵模式的延伸，獨立成作，兩集中出過的場景、角色和怪物重新配置，故事欠奉，純粹是粉絲向的射擊作品。但基於當年3DS機能無論在畫面和系統方面都未能達致標準，單是移動射擊的部份可以便做得不太流暢，也沒有壓迫感，如果重製將可以成為一款更好的射擊遊戲。