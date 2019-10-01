【DOAXVV】《生死格鬥：沙灘排球維納斯假期》新角麗鳳出場

Windows PC 用度假遊戲《生死格鬥：沙灘排球維納斯假期》（DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation）追加新女孩「麗鳳」。

【DOAXVV 新角色 麗鳳】臺灣光榮特庫摩宣布，Windows PC 用度假遊戲《生死格鬥：沙灘排球維納斯假期》（DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation）追加新女孩「麗鳳」。也同步舉辦期間限定登入獎勵及「秋季 V 心石優惠促銷」；每日登入可獲得「SSR 必中抽卡券」，並能以優惠的價格購入 V 心石。

《生死格鬥：沙灘排球維納斯假期》新角麗鳳出場

某日，「才貌兼備」的「麗鳳」突然來到島上，想要一同享受維納斯競賽的她決定參加祭典。即日起開始的「星星穿搭抽卡」中，只要獲得新作 SSR 泳裝「五彩絢爛（麗鳳）」，就可以邀請「麗鳳」參加維納斯競賽。請務必招待性格好勝又帶有溫柔的她，一同盡情享受維納斯群島的度假生活。

麗鳳加入《生死格鬥：沙灘排球維納斯假期》戰團。

為紀念「麗鳳」登場，舉辦期間限定活動「麗鳳登場紀念登入獎勵」。獎勵活動期間中登入遊戲，每天可獲得「SSR 必中抽卡補助券」，只要登入滿 7 天，即可兌換成「SSR 必中抽卡券」。目前正舉辦「100 萬 V 心石爭奪戰！第一屆維納斯攝影大賽」用戶投票。舉辦期間中，達成條件即可獲得「投票券（Cute）」「投票券（Sexy）」（最多各 15 張）。請務必參加，投給喜歡的作品吧！

+ 6 + 5 + 4

此外，即日起開始的「秋季 V 心石優惠促銷」，可以以優惠價格購入「V 心石」（上限五次）。想要招待「麗鳳」參加維納斯競賽的玩家、或是想要為今後活動準備的玩家，請務必多加利用「秋季 V 心石優惠促銷」。（遊戲中文主頁）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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