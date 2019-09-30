Feiyu VLOG pocket 折疊手機雲台 272克輕又細．收入褲袋輕鬆街拍

【有片】試玩飛宇科技Feiyu Tech VLOG Pocket，一支輕身小巧的三軸手持手機雲台，重量僅272g，小巧機身可放入褲袋出街，那些人是它的target呢？馬上與牙脆一齊試給你看。

筆者常常收到這類whatsapp：「我就快去外國玩，你話買GOPro好定買支手持雲台用手機拍片好？」但十個有九個問一大輪，最後去完旅行回我……

「最後冇買Action cam，去旅行還是一部手機拍所有東西最方便。」

「落鋪頭睇過幾款手持雲台都好大支，唔想為佢帶大背包去旅行，skip。」

OK Fine!! 人人都想自己的影片拍得更美，但要你多帶器材出街，就會馬上打退堂鼓。其實筆者都好懶，現在手機手持雲台相當便宜，幾百元根本不是大錢，最影響購買欲的，要多拉一支棍出街，不如由它手震算了。如果你都是這樣考慮，可以試試飛宇的新作VLOG Pocket。

其實很多人都曾考慮買手機雲台玩，但又怕太大支買了也懶得帶出街，這支飛宇VLOG pocket就解決了問題！

飛宇科技 Feiyu Tech VLOG pocket 折疊式三軸手機雲台，重量僅272g，摺起後機身最長位置為14cm、橫則為11cm。（鍾世傑 攝）

Feiyu VLOG pocket是全塑膠外殼的，機身輕，而且手柄直徑適中，女孩子長期手持也不怕虎口位痛，男仔手拿起來也不會覺得太小。它更可以兩摺收藏，現在來看看使用前的開柄步驟：

+ 3 + 2

完成！先裝上手機，再長按直排雙鍵的上鍵，就可開始使用。 （鍾世傑 攝）

最多可支撐240g重量，女仔買來配新出的紫色 iPhone 11（194g）當然正，配iPhone 11 Pro Max （226g）都撐得起。（鍾世傑 攝） 真正使用方面，Feiyu VLOG pocket 都算非常隱定，駁三腳架後將它放在桌上，長開藍牙接駁iPhone，2小時也沒有異動。如果要講不足，它的手柄細小、無內置joystick玩不到電動pan鏡，但其介面內的功能頗齊全，拍片mode除了time lapse，也有光軌錄影（即可以將馬路上的車頭燈光、拍成一條條光紋），還有相當好玩的希區柯克模式：模擬推拉變焦，令空間扭曲但不影響主大小（即已故導演希治閣，聽說是他的招牌運鏡風格）。

但比起這些不是人人用的mode，我更喜歡它可以一鍵雙點擊將手機由橫變直，無論想拍一般的長方型片，或是手機style的直身片，都可以一click即拍。

你可以在希區柯克模式介面中，選擇放大率、片長，而放大／縮細背景的變法方式，揀放大，你拍片時要一同步拉遠手機，揀縮小，就要將手機推向主體。 Hitchcock Mode 試片 這就是希區柯克模式，其實即是坊間稱為Dolly Zoom的技法，可以令主體大細不變，但背景卻會一直變化，有種夢幻的感覺。其原理其實是一路拉遠鏡頭跟主體的距離，再由手機自動幫你zoom IN/OUT去改變焦距。使用這模式時，畫面會有5秒倒數，開始後你就要人手配合，拉遠／拉近手機跟主體間的距離，同步做才有效果。 試片用玩具做，機與主體距離較近，雲台的防手震效果比較差，比較搖了點，建議還是拍真人時才用。（呀脆收工了筆者只好用東方丈助試啦…）

跟機有支迷你三腳架，可以裝在Feiyu VLOG pocket手柄下方，當作延長柄之用。另外配件就有USB線以及收納袋。

跟機有支迷你三腳架，可以裝在Feiyu VLOG pocket手柄下方（鍾世傑 攝）