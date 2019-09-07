Switch 推體感健身配件 Switch Fit？能否重現Wii Fit光輝歲月？

【Nintendo Switch Fit 體感健身】任天堂在9月5日Nintendo Direct 直播後不久，忽然公開另一條神秘影片，當中有1款黑色的環型體感配件，難度流傳已久的Nintendo Switch Fit 體感健身配件現身？

Nintendo Switch Fit 全新體感健身配件現身？

任天堂在Wii時期先以體感手掣製作《Wii Sports》運動軟件，賣出近8300萬套；後仔再配合電子平衝腳踏板再開發《Wii Fit》專攻健身，亦大賣2300萬套。後來不斷有第三廠製作相似的健身／體育遊戲軟件，仍達不到同一高度。

可見要將1支JOYCON手掣安裝在黑色圈配件上。（任天堂影片截圖）

2017年網上曾流傳任天堂會出Switch Fit，圖為fan made。 2017年左右，reddit上曾流傳一套叫《Switch Fit》的NS新配件，那是一支安裝在JOYCON滑槽的LED顯示器和鏡頭，以及一支專用手掣，不過最後證明是fan made圖。不過在9月5日Nintendo Direct直播後不久，任天堂在YouTube上突發公開一款神秘新配件的影片，明眼人都應該知道，那是一款Switch用的運動parts。

玩家先將1支手掣安裝在黑色的圓環上、另1支則用類似運動手機臂帶的配件縛在大腿。黑色圓環除了可感應力度、速度、方向和高度，似乎其物料可以大力擠壓，做到訓練胸肌和手臂的的動作。影片暫時未看到Switch主機及遊戲畫面，細節9月12日再公布，未知任天堂能否靠它再創Wii Sports及 Wii Fit 的佳績？

由圖片可見，黑圈有幾個包海棉的握把位。（任天堂影片截圖）

縛在大腿上的另一支JOYCON，用途應該是類似計步器。（任天堂影片截圖）

有點像拉弓射箭的動作。（任天堂影片截圖）

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