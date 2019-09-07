【MHW ICEBORNE攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 12-18

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】一眾獵人等了又等的MHW大型DLC 「ICEBORNE」9月6日零時正式開放，以下整理ICEBORNE主線流程及簡單心得，助玩家快速通關升MR（Master Rank）。

本文承接ICEBORNE MR4-12攻略：

9. 是時候強化裝備了

第一次迎戰冰咒龍之後遊戲難度會提升一個檔次，就算是技術很好的獵人，繼續使用上位裝的話在這裡開始會變得相當吃力（當然也不是打不過，只是會辛苦）；因此建議在打完第一次冰咒龍之後就要開始製作一些Master級武器和防具。也不需要特別刷某一系列的防具，因為主要只需要其防禦力，夠素材就整、強化到極限便可。雖然Rare 9~10的防具技能大都不理想，由騰龍等舊畢業裝過渡去Master裝時會失去很多技能，但由於Rare 10武器性能出眾，就算換了新防具失去了攻擊系技能，只要換上Rare 10武器後實際傷害也不會下降太多，反而因為防高了可打得更放時往往打得更好更快。（經常說的輸出環境比火力重要）

筆者的配置，也只是臨急就章拼砌出來，全部現成材料製作，沒有打自由任務刷素材。雖然很多技能和銃槍不是很搭，不過相對地換其他武器也很方便。

至於alpha beta的選擇上，Beta全部有4洞，但是洞數很少，Alpha則沒有4洞但洞數較多；個人建議現階段來說製作alpha比較好，可以多運用本身有的裝飾品，除非目前已經有一些不錯的4洞珠如達人珠II等。武器方面隨便造一把礦石或者骸骨便可，收集素材升至rare 10會更好；礦石武器斬味較高有長白斬，骸骨就攻擊力稍高但大多只得藍斬。純以性能計礦石系列會較好，但是骨可以派生為冰咒龍武器，看個人喜好便可。攻略組阿然以及個人都十分推薦礦石銃槍，升至Rare 10後有炮擊lv5，配上炮術LV3後全彈發射每hit可打40，起爆龍杭觸發每擊36，不需要任何其他攻擊技能已有很可觀的輸出。

非常優秀的Rare 10礦石銃槍，就算未升上Rare 10的也相當強力。到打完冰咒龍後有古龍的淨血更可強化至Rare 11，炮擊有通常LV6

10. 真‧Master級難度開始，亞種相繼登場

打完第一次冰咒龍之後繼續劇情，總司令叫你調查新的亞種魔物，今次的對手就是風漂龍亞種「霜翼風漂龍」。之所以開始要換裝備就是因為由亞種風漂開始真的難打了，如果仍在用上位裝備，任何冰攻擊都可以打玩家6~8成血量，穿了裝衣也會打一半左右；而霜翼風漂龍侵略性極高，攻擊起手快範圍又大，又經常飛上半空極少落地，個人覺得比冰咒龍還要難打。筆者打這條風漂時仍未換裝，打完後就覺得還是先攪一套新裝會比較舒服。

其實就是發了霉的風漂龍

另外要注意主線劇情中和霜翼風漂龍戰鬥時，因為仍然算是探索中，玩家可以無限貓車，嚴格地說不停自殺式攻擊「堆屍」也可以過關，缺點是不能和朋友一起打也不能發救難訊號。但若果觸發劇情後不打倒霜翼風漂龍脫離探索的話，霜翼風漂龍就會變成一個任務，到時在任務中三貓就會失敗；無限貓車和跟朋友一起打之間要如何選擇就看自己了。還有一點就是記得帶屎彈（投射器異臭玉）和使用落石。（按圖放大說明）

+ 13 + 12 + 11

打完霜翼風漂龍之後劇情，調查團有運輸隊被魔物困住，於是就叫蒼藍星去用最低武力進行清場（連任務都叫暴徒大將的狩獵作戰...其實調查團根本就是某個紀律部隊的化身吧？）。今次的對手是蠻顎龍亞種「雷顎龍」；相比風漂亞種，雷顎龍要簡單得多了，基本動作和蠻顎龍相同，速度也不快，老練獵人隨便打都能過關。（按圖放大說明）

+ 3 + 2

把雷顎龍清場之後再過劇情，然後就有兩個新任務「腐蝕之刃‧硫斬龍」以及「兇終際末‧兇爪龍」，前者是斬龍亞種後者是慘爪龍亞種，打哪個先都無所謂。硫斬龍打起來真的相當有壓力，本來牠體型已經很大，尾巴攻擊範圍超闊，而瘴氣之谷地形又狹窄，幾乎就是「鼻哥窿擔傘，鼻毛可避」（避無可避），攻擊力更是超絕高，就算有Master級防具，一擊打8成血以上也很普通，仍在用上位裝的話一發貓車都不出奇。幸好硫斬龍也和斬龍一樣，招式起手十分明顯（很多招出手前更會有「劍光」一閃，十分有型），用有盾的武器或者及早收刀飛撲保平安就問題不大。（按圖放大說明）

+ 15 + 14 + 13

兇爪龍也非常不好對付，慘爪龍本身已經很靈活有很多角度詭異的招式，變成亞種版之後更進一步，攻擊角度和來襲方向往往出乎預料，尤其是一招空中虎煌拳真是叫人難以招架（雖然這招不會很痛）；讓人不禁想起破壞之王中的空手道部主將，因為牠的攻擊可以在不可思議的角度擊中對方...雖然靈活度和侵略性也高但兇爪龍肉質也一樣偏弱，控到一兩次場後就會打得比較順，可多運用陷阱來戰鬥。（按圖放大說明）

+ 13 + 12 + 11

11. 冰咒龍正面對決

打完以上幾隻亞種之後又有劇情，然後就要開始和冰咒龍正面對決。首先要打一個防禦戰「月辰防衛戰」：調查團要驅散前來示威的冰咒龍，玩家就需要運用其獵人專業知識，冷靜、克制地使用最低武力清場。任務本身是gimmick關用場景中的機關來打，類似熔山龍不過流程短得多，只需幾分鐘就能過關。（按圖放大詳細）

+ 14 + 13 + 12

清場之後就要追擊冰咒龍，今次就真真正是是和冰咒龍正面決戰了。基本上和Beta版的冰咒龍招式動作完全一樣，只是場景不同血量也更多；如果在Beta版中也能打通冰咒龍，這次應該不會遇上什麼困難；盡量用飛翔爪勾頭便是最安全又有效的打法。主要分別是沒有了落石少了很多傷害，還有就是抗暈眩高了很多，就算用鎚都要打很久才能暈一次。

詳情招式說明和對應方法請見下文：