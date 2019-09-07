Xbox One X Gear 5 超型冰封骷髏限量版主機．AAPE聯乘潮服開箱

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

要說 Xbox Box 最令人印象深刻的遊戲，必數的《戰爭機器》（Gear of War）系列。來到最新的《Gear 5》，當然仍是第三身射擊遊戲粉絲關注的作品。Microsoft 為紀念遊戲更推出「破冰封印骷髏限量版」Xbox One X 主機套裝，以及和潮流品牌 AAPE 合作推出服飾和遊戲 DLC。筆者和大家一起開箱，窺探《Gear 5》限量版主機和難得的潮流服飾有什麼特別。

限量版 Xbox One X 主機

《Gear 5》的 Xbox One X 限量版主機稱為「破冰封印骷髏」，直接形容主機正面的設計，《Gear of War》標誌性的骷髏圖案有如破冰而出的效果，冰層的深淺效果也造得非常出色。背後則用上獸族的標誌，和一些積雪效果，應該就是暗示了今集封面主角 Kait Diaz 與獸族的關係（第四集和《Gear 5》的預告令人猜測， Kait Diaz 的祖母就是獸族女王）。

《Gear 5》破冰封印骷髏限量版 Xbox One X 主機套裝（陳錦洪 攝）

+2

《Gear 5》Kait 限量版手掣

除主機之外，手掣也有推出《Gear 5》的限量版。手掣設計有如 Kait 身上的裝甲戰鬥服，正中位置有維安政府聯盟標誌。手掣特意加入裝甲的坑紋，質感和視感效果令佳。類比操控桿和 LT/RT 掣都改用藍色，不過筆者個人覺得和主體的裝甲配色不太搭。背後的電池蓋同樣有獸族圖案，看來今集和獸族的久纏將會有個新的進展。

《Gear 5》破冰封印骷髏限量版 Xbox One X 1TB 主機套裝（$3,880）

1﹑《Gear 5》破冰封印骷髏限量版 Xbox One X 主機

2﹑《Gear 5》Kait 限量版 Xbox One 手掣

3﹑Xbox One X 直立座

4﹑《Gear 5》終極版遊戲下載碼

5﹑《Gear of War：Ultimate Edition》﹑《Gear of War 2﹑3﹑4》下載碼

6﹑1 個月 Xbox Live 金會員試用

7﹑1 個月 Xbox Game Pass 會員試用

AAPE BY*A BATHING APE x Gear 5

《Gear 5》同時亦走到潮流服裝上，聯乘 AAPE 推出系列服飾。Crimson Omen 骷髏和 AAPE 猿人頭意外地合襯，以黑色作主調配合 AAPE 經典的紅迷彩，將《Gear 5》世界帶入潮流領域。AAPE x Gear 5 單品包括：短袖 T 恤﹑連帽衛衣﹑外套和棒球帽。筆者覺得外套的拼接設計是這次合作的精髓所在，分有左右兩邊併色，連帽合併後更是 AAPE 猿人頭和 Crimson Omen 骷髏 圖案。而購買這些單品即可獲得《Gear 5》塗裝下載碼，玩家角色同時著 AAPE 潮物作戰。系列服飾已經上架，有興趣可到 AAPE 專門店選購。

GEARS 5聯乘「猿人頭」AAPE BY A BATHING APE力推潮爆新裝連DLC
+10
+9
+8
【MHW ICEBORNE】飛翔爪全攻略　撞牆技巧、軟化肉質、連技派生
【MHW ICEBORNE攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 4-12心得
Pokemon 寶可夢 劍盾 收藏百款咖哩食譜　網民：不如收錄多點精靈
【TGS 2019】《FAIRY TAIL 妖精尾巴》公開發售日期及宣傳影片
《御姐玫瑰：起源》公開最新畫面！重返系列原點再開殺戮戰場
【MHW ICEBORNE 攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 1-4心得
Telegram應香港情況推更新堵安全漏洞　2步驟保私隱免被「起底」
【Astral Chain 異界鎖鏈】30小時爆機評價　爽快耐玩誠意佳作
Predator Thronos Air Acer電競王座推出簡化版 IFA 2019公開
Switch《Luigi Mansion 3》2人合作捉　8人連線玩娃鬼party game
Switch《聖劍傳說3 TRIALS of MANA 》名作3D重製預約特典公開
Switch《Mario Sonic 東京奧運》 紅白機懷舊玩法 跳進東京地圖
買Switch超任版無線手掣　4P打孖寶賽車 及其他 SFC 經典遊戲
《幻影異聞錄＃FE Encore》發售日公開！預先下載即日起正式開放
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。