Xbox One X Gear 5 超型冰封骷髏限量版主機．AAPE聯乘潮服開箱

要說 Xbox Box 最令人印象深刻的遊戲，必數的《戰爭機器》（Gear of War）系列。來到最新的《Gear 5》，當然仍是第三身射擊遊戲粉絲關注的作品。Microsoft 為紀念遊戲更推出「破冰封印骷髏限量版」Xbox One X 主機套裝，以及和潮流品牌 AAPE 合作推出服飾和遊戲 DLC。筆者和大家一起開箱，窺探《Gear 5》限量版主機和難得的潮流服飾有什麼特別。

限量版 Xbox One X 主機

《Gear 5》的 Xbox One X 限量版主機稱為「破冰封印骷髏」，直接形容主機正面的設計，《Gear of War》標誌性的骷髏圖案有如破冰而出的效果，冰層的深淺效果也造得非常出色。背後則用上獸族的標誌，和一些積雪效果，應該就是暗示了今集封面主角 Kait Diaz 與獸族的關係（第四集和《Gear 5》的預告令人猜測， Kait Diaz 的祖母就是獸族女王）。

《Gear 5》破冰封印骷髏限量版 Xbox One X 主機套裝（陳錦洪 攝）

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《Gear 5》Kait 限量版手掣

除主機之外，手掣也有推出《Gear 5》的限量版。手掣設計有如 Kait 身上的裝甲戰鬥服，正中位置有維安政府聯盟標誌。手掣特意加入裝甲的坑紋，質感和視感效果令佳。類比操控桿和 LT/RT 掣都改用藍色，不過筆者個人覺得和主體的裝甲配色不太搭。背後的電池蓋同樣有獸族圖案，看來今集和獸族的久纏將會有個新的進展。

《Gear 5》破冰封印骷髏限量版 Xbox One X 1TB 主機套裝（$3,880）

1﹑《Gear 5》破冰封印骷髏限量版 Xbox One X 主機 2﹑《Gear 5》Kait 限量版 Xbox One 手掣 3﹑Xbox One X 直立座 4﹑《Gear 5》終極版遊戲下載碼 5﹑《Gear of War：Ultimate Edition》﹑《Gear of War 2﹑3﹑4》下載碼 6﹑1 個月 Xbox Live 金會員試用 7﹑1 個月 Xbox Game Pass 會員試用

AAPE BY*A BATHING APE x Gear 5

《Gear 5》同時亦走到潮流服裝上，聯乘 AAPE 推出系列服飾。Crimson Omen 骷髏和 AAPE 猿人頭意外地合襯，以黑色作主調配合 AAPE 經典的紅迷彩，將《Gear 5》世界帶入潮流領域。AAPE x Gear 5 單品包括：短袖 T 恤﹑連帽衛衣﹑外套和棒球帽。筆者覺得外套的拼接設計是這次合作的精髓所在，分有左右兩邊併色，連帽合併後更是 AAPE 猿人頭和 Crimson Omen 骷髏 圖案。而購買這些單品即可獲得《Gear 5》塗裝下載碼，玩家角色同時著 AAPE 潮物作戰。系列服飾已經上架，有興趣可到 AAPE 專門店選購。